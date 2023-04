KALCUL, outil digital gratuit de KP1 s’enrichit : le « Komparateur » carbone intégré au module Environnement

La navigation est simple et intuitive, sur ordinateur, tablette ou smartphone. Il suffit au professionnel d’effectuer sa recherche à l’aide des filtres : par type de plancher (bas, isolant, chauffant/rafraîchissant et intermédiaire) et de mur (toute hauteur et R+4), et par niveau de poids carbone par m2 visé. Plusieurs systèmes constructifs lui sont ensuite proposés.

Une fois sa sélection faite, il retrouve dans la page « résultats » tous les détails dont l’empreinte carbone, les FDES et les nomenclatures des montages. Autant d’éléments qui facilitent la réalisation de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) d’un bâtiment à intégrer au cahier des charges des appels d’offres transmis aux entreprises. Plus de 70 solutions sont déjà présentes et le « Komparateur » va s’enrichir au fil du temps.