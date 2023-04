Un centre hospitalier tourné vers l’avenir avec CUPACLAD

Cette proposition architecturale avait pour but de valoriser une nouvelle dynamique pour un lieu résolument identifié. L’établissement s’élève sur trois niveaux contrastés de panneaux composites en gris ou en blanc, rythmés par des séquences de vitrages clairs ou opales.



Salma Berrada, architecte chargée du projet, explique le choix de l’innovation CUPACLAD : Le site étant en pente, le bâtiment vient reposer sur « le sous-bassement en ardoise qui crée une impression de socle, d’ancrage au sol, de solidité, grâce à son aspect monolithique foncé, permettant de le nuancer avec le reste du bâtiment ».



Le choix de l’ardoise revêt également un aspect technique intéressant répondant à la problématique de la pente. En effet, le format même de l’ardoise et sa taille permettent plus de souplesse que d’autres matériaux pour traiter la déclivité du terrain.



Le produit choisi a été CUPACLAD 101 Random, un système qui se compose de trois modèles d’ardoises posées horizontalement à l’aide d’une fixation invisible.



Le choix de l’ardoise s’inscrit également et surtout dans le contexte de la région, dominé par l’exploitation des ardoisières s’étalant sur plusieurs siècles. Les maisons et les patrimoines bâtis des environs sont couverts d’ardoises.



En effet, la volonté de l’architecte Antonio Lazo était que ce matériau anoblissant la façade offre un rappel des toitures environnantes permettant une intégration et une cohérence du nouvel hôpital dans ce quartier de Chalonnes-sur-Loire.