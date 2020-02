Planet Passionate

" Le changement climatique est le problème le plus important auquel le monde est confronté aujourd'hui et donc cela est notre priorité la plus urgente. Chez Kingspan, nous nous engageons à adopter une approche plus durable de nos activités afin de faire face à ces problèmes. La conservation de l'énergie a toujours été au cœur de nos préoccupations, au travers de nos produits et de la manière dont nous gérons notre entreprise.

Grâce à "Planet Passionate", nous réduirons les émissions de carbone et d'énergie dans nos processus de fabrication et nos produits, et poursuivrons sans relâche notre recherche de bâtiments pauvre en impact carbone offrant davantage de performances et de valeur, avec des objectifs clairs à atteindre d'ici 2030. Combiné aux activités de recherche d'IKON - le nouveau centre mondial d'innovation de Kingspan en Irlande, le programme "Planet Passionate" garantira que nos produits permettront de construire des bâtiments neutres en carbone qui contribueront à un monde plus sûr, plus sain et plus circulaire. " - Gene Murtagh, CEO of Kingspan