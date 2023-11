KNAUF CEILING SOLUTIONS lance sa nouvelle dalle de plafond SCALACOUSTIC : quand économique rime avec acoustique et esthétique

Baptisée SCALACOUSTIC, cette solution est le bon compromis entre absorption acoustique (aw = 0,55) et atténuation latérale (32 dB), convenant particulièrement à l’aménagement des bureaux individuels et salles de réunion (tertiaire, santé, scolaire...) et aux espaces de vente. Le premier critère garantit un environnement sonore optimal. Les bruits sont absorbés pour la tranquillité des occupants et l’intelligibilité des conversations. Le second offre une bonne atténuation latérale, essentielle pour assurer la confidentialité des échanges et maintenir une atmosphère paisible.

L’esthétique actuelle de la dalle de plafond SCALACOUSTIC est à souligner. Grâce à ses microperforations rondes et à sa couleur blanche, qui reflète 84 % de la lumière, SCALACOUSTIC révèle des intérieurs épurés et baignés de lumière.

Solution « locale », SCALACOUSTIC est fabriquée en France, dans l’usine de Pontarlier (Doubs) de KNAUF CEILING SOLUTIONS.

Les plus du poseur :

La dalle de plafond SCALACOUSTIC est en fibre minérale à forte densité. Avec un poids de 2.7 kg/m2, l’usage de clips de maintien durant l’installation n’est plus nécessaire. Sa légèreté et sa surface non directionnelle facilitent la pose des plafistes. Un gain de temps assuré pour les professionnels ! Toujours dans une volonté de maîtriser les coûts, la gamme est rationalisée avec un unique détail de bord « Board » et une seule dimension L. 600 x l. 600 x ép. 12 mm. Une seule référence également à stocker chez les distributeurs facilitant la recherche du produit pour les entreprises de pose.

