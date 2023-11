La technologie nanoe™ X de Panasonic obtient la certification VDI 6022 en matière de qualité de l'air intérieur

Les technologies nanoe™ X Générateur Mark 2 et Mark 3 de Panasonic, intégrées aux climatiseurs, ont été testées suivant une méthodologie scientifique et répondent aux exigences de la norme VDI 6022 (feuille 1.1) en matière d'hygiène pour les systèmes et unités de ventilation, et notamment aux spécificités des systèmes et unités de ventilation décentralisés. nanoe™ X Générateur Mark 3 de Panasonic satisfait également les exigences de la norme VDI 6022 (feuille 1) et de la norme VDI 6022 (feuille 5). Ces normes décrivent les moyens d'éviter l'exposition aux allergènes et les contraintes associées qu'il est nécessaire de respecter dans le cadre du test et de l'évaluation des dispositifs et composants techniques qui impactent l'air intérieur.

Il était essentiel que les conditions de test soient réalistes mais normalisées. Dans ce contexte, il a été démontré que la technologie nanoe™ X Générateur Mark 3 réduisait dans la pièce les allergènes à l'origine de plaintes et était adapté aux personnes allergiques.

Les tests passés avec succès sont documentés par des notes de contrôle délivrées par des ingénieurs RLQ spécialisés et certifiés VDI. Panasonic est le premier fabricant de climatiseurs à recevoir ces notes de contrôles pour ses unités intérieures.

Améliorer la qualité de l’air intérieur grâce aux radicaux hydroxyles

nanoe™ X fonctionne sans filtre et utilise les radicaux hydroxyles pour améliorer la qualité de l'air. Également présents dans la nature, ils jouent un rôle majeur dans l'élimination des polluants atmosphériques. Étant donné que les radicaux hydroxyles générés par nanoe™ X sont encapsulés dans de minuscules gouttelettes d'eau, leur durée de vie va de moins d'une seconde dans la nature à plus de 600 secondes (soit 10 minutes). Grâce à cette technologie, les radicaux hydroxyles se déploient de manière homogène partout dans la pièce afin de garantir un air plus propre.

Dernière génération de la technologie nanoe™ X qui ne cesse d'évoluer, nanoe™ X Générateur Mark 3 de Panasonic produit la plus grande quantité de radicaux hydroxyles qui soit, avec 48 000 milliards de radicaux hydroxyles par seconde. Ces radicaux hydroxyles permettent de réduire la concentration de polluants et d’allergènes, ainsi que la concentration de certains virus, bactéries et odeurs. nanoe™ X fonctionne indépendamment du chauffage et de la climatisation lorsque l'unité est en mode ventilation. La technologie de Panasonic contribue ainsi à améliorer l'hygiène et la qualité de l'air intérieur, 24h/24 et 7j/7, tout en réduisant la consommation d'énergie au maximum.

Panasonic développe sa gamme de solutions tertiaires avec la technologie nanoe™ X de dernière génération pour une meilleure qualité de l'air intérieur

Panasonic heating & cooling solutions annonce que sa technologie innovante nanoe™ X Générateur Mark 3 sera désormais incluse de série dans les cassettes MU2 90x90 et les gainables adaptatifs MF3, deux gammes de climatiseurs utilisés dans le cadre de nombreuses applications tertiaires.

nanoe™ X Générateur Mark 3 de Panasonic est la dernière génération de la technologie innovante nanoe™ X qui permet d'améliorer la qualité de l'air intérieur. Elle produit la plus grande quantité de radicaux hydroxyles (également appelés radicaux OH) de l'histoire de nanoe™ et génère 48 000 milliards de radicaux hydroxyles par seconde, soit 100 fois plus que la technologie nanoe™ d'origine. Le nombre de radicaux hydroxyles générés par nanoe™ X Générateur Mark 3 est plus élevé. La technologie offre ainsi une performance accrue et apporte cet élément naturel à l'intérieur afin que les polluants ne prolifèrent pas et que les endroits que nous fréquentons soient plus propres et plus agréables à vivre.

