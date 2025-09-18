Knauf Ceiling Solutions lance le plafond METAL F-H 600 SF : stabilité au feu et design sans compromis

Certifié stable au feu 30 minutes conformément à l’arrêté du 22/03/04, ce système allie sécurité, performance et esthétique. Son design épuré s’intègre harmonieusement dans tous les projets d’architecture intérieure, offrant une solution inédite sur le marché français avec ce niveau de finition.

Une solution personnalisable avec la gamme VARIO DESIGN

Le plafond METAL F-H 600 SF fait partie de la gamme VARIO DESIGN, et offre de nombreuses options de personnalisation pour s’adapter à tous les projets :

Fixation murale ajustable avec profil J : création d’un joint creux décoratif de 10 à 30 mm.

: création d’un joint creux décoratif de 10 à 30 mm. Panneaux autoportants en acier galvanisé post-laqué (0,6 ou 0,7 mm), disponibles en longueurs de 600 à 2 250 mm et largeurs de 280 à 600 mm.

(0,6 ou 0,7 mm), disponibles en longueurs de 600 à 2 250 mm et largeurs de 280 à 600 mm. Palette de couleurs RAL sur demande pour personnaliser chaque espace ou différencier les étages.

sur demande pour personnaliser chaque espace ou différencier les étages. Finitions lisses ou perforées (jusqu’à 22 %) avec voile acoustique intégré, permettant une absorption acoustique allant jusqu’à αw = 0,80 (L), par exemple avec la micro-perforation Rg 0704.

Caractéristiques techniques et performances

En plus de sa stabilité au feu, le plafond Knauf METAL F-H 600 SF se distingue par des caractéristiques techniques avancées :

Détail de bord Hook-on facilitant la pose et l’accès aux services techniques.

facilitant la pose et l’accès aux services techniques. Excellente réflexion de la lumière : de 66 % (perforé) à 85 % (lisse).

: de 66 % (perforé) à 85 % (lisse). Résistance à l’humidité jusqu’à 90 % RH.

jusqu’à 90 % RH. Qualité de l’air optimale : certifications Air Quality Gold et A+.

Une réponse aux besoins des prescripteurs

Avec METAL F-H 600 SF, Knauf Ceiling Solutions met à disposition des prescripteurs une solution de plafond couloir alliant sécurité incendie, confort acoustique et design sur mesure. Une innovation qui répond aux enjeux actuels de la construction et de la rénovation dans les ERP et IGH.

