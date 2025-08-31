ERP : Les règles essentielles pour la mise en conformité

ERP : Sécurité, accessibilité, démarches… Tout savoir pour mettre son établissement en conformité avec les obligations légales en vigueur.

La mise en conformité des Établissements Recevant du Public (ERP) est une obligation légale visant à assurer la sécurité, l'accessibilité et le bien-être de tous les usagers. Cet article présente les principales obligations et fournit des conseils pratiques pour une mise en conformité efficace.

Qu'est-ce qu'un Établissement Recevant du Public (ERP) ?

Un ERP est un lieu où des personnes extérieures sont admises, que l'accès soit libre, restreint ou sur invitation. Ils sont classés en différentes catégories selon leur activité et leur capacité d'accueil, ce qui influe sur les normes applicables.

Tableau comparatif des catégories d'ERP

Catégorie Capacité d'accueil Exemples 1ère > 1 500 personnes Grands centres commerciaux, salles de spectacle 2ème 701 à 1 500 personnes Gymnases, cinémas 3ème 301 à 700 personnes Restaurants, musées 4ème < 300 personnes Petits commerces, bibliothèques 5ème Inférieure aux seuils précédents Cabinets médicaux, petits établissements scolaires

Les obligations en matière de sécurité incendie

1. Prévention des risques Utilisation de matériaux résistants au feu Entretien régulier des installations techniques

2. Équipements de sécurité Systèmes d'alarme incendie Moyens d'extinction (extincteurs, RIA, sprinklers) Éclairage de sécurité

3. Plans d'évacuation et formation Affichage clair des plans d'évacuation Formation régulière du personnel



Infographie : Accessibilité PMR

1.Entrées et cheminements : Pentes douces, revêtements antiglisse

2.Portes et passages : Largeur minimale de 90 cm

3.Sanitaires : Barres d'appui, espace de manœuvre

4.Signalétique : Panneaux en braille, contrastes visuels

Démarches administratives

Type de non-conformité Sanctions possibles Non-respect des normes incendie Amende, fermeture administrative Accessibilité insuffisante Mise en demeure, sanctions financières Manquement aux obligations environnementales Poursuites pénales

Assurer la conformité d'un ERP est essentiel pour garantir la sécurité et le confort de tous. Une veille réglementaire et des mises à jour régulières sont indispensables pour anticiper les évolutions et éviter les sanctions.

Par Camille DECAMBU

