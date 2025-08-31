ConnexionS'abonner
ERP : Les règles essentielles pour la mise en conformité

Législation
Publié le 31 août 2025
ERP : Sécurité, accessibilité, démarches… Tout savoir pour mettre son établissement en conformité avec les obligations légales en vigueur.
©Adobe Stock
La mise en conformité des Établissements Recevant du Public (ERP) est une obligation légale visant à assurer la sécurité, l'accessibilité et le bien-être de tous les usagers. Cet article présente les principales obligations et fournit des conseils pratiques pour une mise en conformité efficace.

Qu'est-ce qu'un Établissement Recevant du Public (ERP) ?

Un ERP est un lieu où des personnes extérieures sont admises, que l'accès soit libre, restreint ou sur invitation. Ils sont classés en différentes catégories selon leur activité et leur capacité d'accueil, ce qui influe sur les normes applicables.

Tableau comparatif des catégories d'ERP

 

CatégorieCapacité d'accueilExemples
1ère> 1 500 personnesGrands centres commerciaux, salles de spectacle
2ème701 à 1 500 personnesGymnases, cinémas
3ème301 à 700 personnesRestaurants, musées
4ème< 300 personnesPetits commerces, bibliothèques
5èmeInférieure aux seuils précédentsCabinets médicaux, petits établissements scolaires

 

 

Les obligations en matière de sécurité incendie

  • 1. Prévention des risques
    • Utilisation de matériaux résistants au feu
    • Entretien régulier des installations techniques
  • 2. Équipements de sécurité
    • Systèmes d'alarme incendie
    • Moyens d'extinction (extincteurs, RIA, sprinklers)
    • Éclairage de sécurité
  • 3. Plans d'évacuation et formation
    • Affichage clair des plans d'évacuation
    • Formation régulière du personnel

Infographie : Accessibilité PMR

  • 1.Entrées et cheminements : Pentes douces, revêtements antiglisse
  • 2.Portes et passages : Largeur minimale de 90 cm
  • 3.Sanitaires : Barres d'appui, espace de manœuvre
  • 4.Signalétique : Panneaux en braille, contrastes visuels

Démarches administratives

 

Type de non-conformitéSanctions possibles
Non-respect des normes incendieAmende, fermeture administrative
Accessibilité insuffisanteMise en demeure, sanctions financières
Manquement aux obligations environnementalesPoursuites pénales

 

Assurer la conformité d'un ERP est essentiel pour garantir la sécurité et le confort de tous. Une veille réglementaire et des mises à jour régulières sont indispensables pour anticiper les évolutions et éviter les sanctions.

Par Camille DECAMBU
 

