Kiloutou crée Climatec, une filiale dédiée au froid et à la climatisation
Mis à jour le 17 septembre 2025 à 17h23
Avec Climatec, Kiloutou ajoute une nouvelle corde à son arc. Le loueur de matériels, déjà présent sur les segments de l’énergie, des modules, de la signalisation et de la réception, se dote d’une cinquième filiale de spécialité.
Cette entité dédiée au froid, au chauffage et à la climatisation, vise en priorité les secteurs de l’industrie, de l’énergie, des services et de l’événementiel. Elle s’appuie sur l’expertise acquise avec le rachat de Froid Loc Services.
Une offre spécialisée pour répondre à des besoins variés
Kiloutou Climatec propose une gamme complète de solutions temporaires en location, destinées à des applications aussi diverses que le contrôle de température dans les process industriels, le maintien des conditions d’hygiène dans l’agroalimentaire ou la sécurisation d’installations sensibles.
L’offre s’adresse également à l’événementiel, pour garantir le confort climatique dans des environnements complexes. Les premières agences, situées en Île-de-France et à Bordeaux, permettent déjà de couvrir le territoire national.
Une diversification stratégique pour Kiloutou
Avec Climatec, Kiloutou confirme sa volonté de devenir un acteur global multi-spécialiste. L’entreprise, troisième loueur européen de matériels, enrichit ainsi son portefeuille et renforce sa présence sur des marchés en pleine croissance. Cette diversification vers le génie climatique complète l’offre existante de ses filiales spécialisées, notamment dans l’énergie et les solutions modulaires.
« Notre ambition est claire : proposer une offre toujours plus complète, innovante et responsable », souligne Pierre Knoché, directeur général de Kiloutou France.
Un lancement officiel au salon Sifa
La première apparition publique de Kiloutou Climatec se fera lors du salon Sifa, l’événement de référence dédié au froid et aux solutions CVC, qui se tiendra à Paris du 30 septembre au 2 octobre 2025.
L’équipe présentera son offre et officialisera ainsi le lancement de cette nouvelle filiale. Une vitrine stratégique pour marquer son entrée sur ce marché à fort potentiel et affirmer ses ambitions auprès des acteurs industriels et tertiaires.
Par Jérémy Leduc
