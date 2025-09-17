Aéroport de Roissy CDG : rénovation en cours pour la piste 1
Mis à jour le 17 septembre 2025 à 17h28
Mi-juillet a débuté un chantier d’ampleur : la rénovation de la piste 1 de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, qui doit s’achever mi-novembre, pour une réouverture début décembre.
Environ 550 personnes ont été mobilisées sur ce chantier au « délai très court », selon Pierre Feuerstein, directeur de projet chez Colas, filiale du groupe Bouygues spécialisée dans les infrastructures de transport, qui a remporté l'appel d'offres du groupe Aéroports de Paris (ADP).
Prévenir les dégradations d’une piste très empruntée
L’objectif de cette rénovation : anticiper l’usure et les dégradations, alors que les pistes subissent de fortes contraintes, entre le poids des avions, les vitesses élevées et les freinages répétés.
Ces travaux interviennent de manière préventive pour « réhabiliter bien en amont des dégradations », explique ainsi Philippe Coustal, directeur du projet de rénovation chez ADP.
Avec ses 4,2 kilomètres, la piste 1 est l’une des plus longues pistes de Roissy CDG. Elle dessert notamment l’Amérique du Nord.
Si elle avait déjà partiellement été rénovée – notamment la couche supérieure – c’est la première fois qu’elle est entièrement réhabilitée depuis l’ouverture de l’aéroport en 1974.
76 % des matériaux réutilisés dans la rénovation
En tout, les ouvriers ont enlevé 70 centimètres des différentes couches qui composaient la piste.
Sur près de 260 000 tonnes de matériaux récupérés, 76 % ont été directement réintégrés dans certaines zones du chantier, précise Colas, qui estime avoir réduit de 50 % les émissions de CO2 sur le projet.
Outre la piste, 23 voies d’accès, deux aires de sécurité et deux ponts surplombant l’autoroute A1 et la ligne de TGV ont été également été rénovés.
Coût total : une centaine de millions d’euros, selon ADP.
Dans les mois et années à venir, le groupe prévoit d’autres rénovations, à commencer par une des pistes d’Orly en 2026, puis la piste 2 de Roissy en 2027.
Par Claire Lemonnier
