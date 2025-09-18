EDILIANS ouvre ses usines aux Journées du Patrimoine 2025
Valoriser un savoir-faire industriel français depuis 1811
Implantée localement sur l’ensemble du territoire national avec 12 usines, EDILIANS est un acteur de référence dans la fabrication de tuiles en terre cuite. En participant à cet événement, l’entreprise met en lumière son savoir-faire ancestral, la richesse de son patrimoine industriel et son engagement envers les territoires où elle est implantée.
Une immersion au cœur de la fabrication des tuiles en terre cuite
Durant trois jours, les visiteurs – étudiants, lycéens, collégiens, personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi – auront l’opportunité de découvrir l’intégralité du processus de production :
- de l’extraction des matières premières à la fabrication des tuiles,
- en passant par la découverte d’un outil industriel moderne et innovant,
- et l’échange avec des équipes passionnées qui perpétuent ce savoir-faire unique.
Les 7 sites de production EDILIANS concernés par ces journées portes ouvertes sont :
- Phalempin (59) et Wardrecques (62) – Région Hauts-de-France, le 27 septembre de 9h à 12h
- Pargny-sur-Saulx (51) – Marne, le 27 septembre de 8h à 11h45
- Saint-Germer-de-Fly (60) – Oise, le 27 septembre de 10h à 15h
- Quincieux (69) – Métropole de Lyon, le 28 septembre de 9h à 16h
- Commenailles (39) – Jura, le 27 septembre de 9h30 à 11h45
- Léguevin (31) – Haute-Garonne, le 27 septembre de 9h à 13h
Un événement ouvert au grand public et aux talents de demain
Au-delà de la découverte industrielle, ces Journées représentent une occasion unique de :
- valoriser le travail des collaborateurs EDILIANS,
- rencontrer de futurs talents, dans un secteur qui peine à recruter,
- et peut-être susciter de nouvelles vocations auprès de jeunes générations ou de profils en reconversion.
Les familles des collaborateurs seront également conviées afin de partager cette expérience au cœur du patrimoine économique français.
