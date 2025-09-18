ConnexionS'abonner
Fermer

EDILIANS ouvre ses usines aux Journées du Patrimoine 2025

Communiqué
Publié le 18 septembre 2025
Partager : 
EDILIANS ouvre 7 sites de production lors des Journées du Patrimoine Économique 2025, valorisant son savoir-faire en toiture terre cuite en France.
EDILIANS ouvre ses usines aux Journées du Patrimoine 2025 - Batiweb

Valoriser un savoir-faire industriel français depuis 1811

Implantée localement sur l’ensemble du territoire national avec 12 usines, EDILIANS est un acteur de référence dans la fabrication de tuiles en terre cuite. En participant à cet événement, l’entreprise met en lumière son savoir-faire ancestral, la richesse de son patrimoine industriel et son engagement envers les territoires où elle est implantée.

Une immersion au cœur de la fabrication des tuiles en terre cuite

Durant trois jours, les visiteurs – étudiants, lycéens, collégiens, personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi – auront l’opportunité de découvrir l’intégralité du processus de production :

  • de l’extraction des matières premières à la fabrication des tuiles,
  • en passant par la découverte d’un outil industriel moderne et innovant,
  • et l’échange avec des équipes passionnées qui perpétuent ce savoir-faire unique.

Les 7 sites de production EDILIANS concernés par ces journées portes ouvertes sont :

  • Phalempin (59) et Wardrecques (62) – Région Hauts-de-France, le 27 septembre de 9h à 12h
  • Pargny-sur-Saulx (51) – Marne, le 27 septembre de 8h à 11h45
  • Saint-Germer-de-Fly (60) – Oise, le 27 septembre de 10h à 15h
  • Quincieux (69) – Métropole de Lyon, le 28 septembre de 9h à 16h
  • Commenailles (39) – Jura, le 27 septembre de 9h30 à 11h45
  • Léguevin (31) – Haute-Garonne, le 27 septembre de 9h à 13h

Un événement ouvert au grand public et aux talents de demain

Au-delà de la découverte industrielle, ces Journées représentent une occasion unique de :

  • valoriser le travail des collaborateurs EDILIANS,
  • rencontrer de futurs talents, dans un secteur qui peine à recruter,
  • et peut-être susciter de nouvelles vocations auprès de jeunes générations ou de profils en reconversion.

Les familles des collaborateurs seront également conviées afin de partager cette expérience au cœur du patrimoine économique français.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
EDILIANS - Batiweb

Leader français des tuiles en terre cuite, EDILIANS, apporte des solutions concrètes pour...

65 Chemin DU MOULIN CARRON
69570 DARDILLY
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.