EDILIANS ouvre ses usines aux Journées du Patrimoine 2025

Valoriser un savoir-faire industriel français depuis 1811

Implantée localement sur l’ensemble du territoire national avec 12 usines, EDILIANS est un acteur de référence dans la fabrication de tuiles en terre cuite. En participant à cet événement, l’entreprise met en lumière son savoir-faire ancestral, la richesse de son patrimoine industriel et son engagement envers les territoires où elle est implantée.

Une immersion au cœur de la fabrication des tuiles en terre cuite

Durant trois jours, les visiteurs – étudiants, lycéens, collégiens, personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi – auront l’opportunité de découvrir l’intégralité du processus de production :

de l’extraction des matières premières à la fabrication des tuiles,

en passant par la découverte d’un outil industriel moderne et innovant,

et l’échange avec des équipes passionnées qui perpétuent ce savoir-faire unique.

Les 7 sites de production EDILIANS concernés par ces journées portes ouvertes sont :

Phalempin (59) et Wardrecques (62) – Région Hauts-de-France, le 27 septembre de 9h à 12h

Pargny-sur-Saulx (51) – Marne, le 27 septembre de 8h à 11h45

Saint-Germer-de-Fly (60) – Oise, le 27 septembre de 10h à 15h

Quincieux (69) – Métropole de Lyon, le 28 septembre de 9h à 16h

Commenailles (39) – Jura, le 27 septembre de 9h30 à 11h45

Léguevin (31) – Haute-Garonne, le 27 septembre de 9h à 13h

Un événement ouvert au grand public et aux talents de demain

Au-delà de la découverte industrielle, ces Journées représentent une occasion unique de :

valoriser le travail des collaborateurs EDILIANS,

rencontrer de futurs talents

, dans un secteur qui peine à recruter, et peut-être susciter de nouvelles vocations auprès de jeunes générations ou de profils en reconversion.

Les familles des collaborateurs seront également conviées afin de partager cette expérience au cœur du patrimoine économique français.

