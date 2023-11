KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS distingué de la médaille d’Argent EcoVadis pour ses engagements en matière de RSE

L'objectif de la méthodologie EcoVadis est d'évaluer la qualité du système de gestion RSE d'une entreprise à travers ses politiques, ses actions et ses résultats. Son analyse couvre 4 domaines : Environnement, Social et Droits humains, Ethique et Achats responsables. Pour les deux premiers, Environnement et Social et Droits humains, KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS a obtenu une « performance avancée » .

« La médaille d’Argent EcoVadis marque une nouvelle étape importante dans la reconnaissance de la stratégie de développement durable de KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS. Ce score permet d’être reconnu comme un fournisseur engagé et fiable en matière de RSE, et constitue un véritable indicateur de confiance pour les clients. Les équipes KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS poursuivent leurs efforts, conformément à leur démarche d’amélioration continue, pour acquérir plus de maturité dans les systèmes de management. Prochain objectif : la médaille d’Or ! » Catherine FRIEH, Responsable Environnement-Santé KNAUF CEILING SOLUTIONS

* Couvrant le siège implanté à Ivry-sur-Seine et le site industriel de Pontarlier.