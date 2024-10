Réhabilitation du Lycée Professionnel Jean-Paul II à Denain (59) : expertise d'OKNOPLAST en Menuiserie PVC

Personnalisation et accompagnement OKNOPLAST à toutes les étapes

De l’étude initiale à la réalisation numérique des menuiseries en passant par la pose finale, chaque étape a été minutieusement gérée par les équipes techniques d'OKNOPLAST, en collaboration avec DH CONFORT. La rénovation de 19 fenêtres KONCEPT, conçues sur mesure avec des petits bois cintrés en soleil, a permis de moderniser tout le bâtiment tout en respectant son caractère historique.

Menuiseries PVC sur mesure pour un projet patrimonial

L’un des défis de ce projet a été de concilier modernisation et conservation du patrimoine. Les fenêtres d’origine en bois simple vitrage ont été remplacées par des fenêtres PVC OKNOPLAST KONCEPT, adaptées à l’architecture classique du bâtiment. Ces nouvelles menuiseries offrent non seulement un design intemporel mais aussi des performances thermiques et acoustiques optimales, garantissant un confort supérieur pour les élèves et le personnel.

DH CONFORT, partenaire premium OKNOPLAST

Depuis plus de 12 ans, DH CONFORT, menuisier basé à Neuville-Saint-Rémy, bénéficie de l’accompagnement technique d'OKNOPLAST. Ce partenariat a permis de réaliser des projets complexes comme celui du Lycée Jean-Paul II, où la précision et la personnalisation des menuiseries étaient primordiales. Maxence Cotton, Directeur Commercial de DH CONFORT, souligne : « Grâce à OKNOPLAST, nous avons pu relever les défis techniques et livrer un projet conforme aux attentes de notre client tout en respectant les délais. »

Fenêtre KONCEPT OKNOPLAST : la solution idéale pour bâtiments historiques

Au cœur de cette rénovation, la fenêtre KONCEPT d'OKNOPLAST a été choisie pour ses caractéristiques uniques. Son design intemporel, associé à des renforts en acier dans le dormant et les ouvrants, assure une sécurité renforcée et une stabilité durable. Adaptée aux bâtiments à architecture classique, la fenêtre KONCEPT garantit également des performances thermiques optimales, un facteur crucial dans ce type de projet de réhabilitation.

