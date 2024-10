Knauf inaugure une nouvelle usine de plaques de plâtre à Fos-sur-Mer (13)

Knauf annonce l’ouverture de son tout nouveau site de production de plaques de plâtre à Fos-sur-Mer. Cette installation moderne, issue d’un investissement de 80 millions d’euros, produira jusqu’à 30 millions de m² de plaques de plâtre par an et emploiera près de 80 personnes. L’usine respecte les normes environnementales strictes et produira toutes les références de l’offre Knauf.

Un investissement durable pour l'avenir Knauf, fondée en 1932 en Allemagne, est aujourd'hui le leader mondial de la production de plaques de plâtre, avec une présence dans 90 pays, 42 500 collaborateurs, 320 usines et un chiffre d'affaires de plus de 15,6 milliards d'euros en 2023. Le groupe met en œuvre une stratégie de développement durable ambitieuse avec un objectif de réduction de 50 % de ses émissions de carbone d'ici 2032, ainsi qu'une diminution de 30 % de son scope 3. Unité de production à Fos-sur-Mer : focus sur l'environnement et la performance Le nouveau site de Fos-sur-Mer, situé dans une zone industrielle de 10 000 hectares, a été choisi pour sa localisation stratégique permettant un transport optimisé des matières premières par bateau depuis l'Espagne, réduisant ainsi l'empreinte carbone. À terme, l'usine intégrera jusqu'à 35 % de matières recyclées dans ses plaques de plâtre. Cette nouvelle usine, d'une superficie de 20 000 m², est équipée des technologies les plus récentes pour réduire les consommations d'eau, d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Elle prévoit également d'obtenir les certifications ISO 9001 et ISO 45001 d'ici 2026. Un soutien à l'économie locale Présent en France depuis 1984, Knauf continue de renforcer son engagement en créant des emplois locaux et en investissant dans le tissu industriel de Fos-sur-Mer. Cette nouvelle unité de production permet à Knauf d'améliorer la proximité avec ses clients du Sud de la France, tout en réduisant les délais de livraison.