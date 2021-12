La gamme de plafonds plâtre acoustiques non démontables Knauf Delta, la plus complète du marché, se développe. Fonctionnalités nouvelles, variété des décors, facilité de mise en œuvre : tout concourt à faire de Knauf Delta la gamme incontournable pour les professionnels du plafond. Zoom sur trois innovations, le bord UFF, la nouvelle perforation Domino et les nouveaux décors Delta 4.