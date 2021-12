Une nouvelle identité graphique et une visibilité maximale pour la nouvelle campagne TV OKNOPLAST

Une fin d’année 2021 riche en nouveautés pour le groupe OKNOPLAST. Tout d’abord avec la mise en place d’une nouvelle dimension de communication qui se traduit par une nouvelle identité graphique. À cela s’ajoute une toute nouvelle campagne TV qui a débuté lundi 29 novembre et durera jusqu’au 19 décembre.

Relever les défis avec une nouvelle détermination

Être parmi les leaders du marché dans le secteur de la menuiserie ne signifie pas seulement fournir des produits de qualité supérieure, sûrs, conformes aux tendances et orientés vers le design. Les pionniers du marché se concentrent avant tout sur les préférences de leurs clients, pour qui les fenêtres sont souvent plus qu'un simple complément nécessaire à une façade. La nouvelle campagne OKNOPLAST est une réponse aux exigences croissantes des consommateurs et à l'adaptation à leurs besoins.



La nouvelle philosophie OKNOPLAST est également une réponse aux nouveaux défis d'un marché en mutation, qui a été particulièrement touché par les conséquences de la pandémie que nous traversons encore. L'évolution du rythme de vie et la méfiance croissante des consommateurs ont entraîné des attentes plus élevées en matière de promesse de marque. Dans cette nouvelle réalité, une entreprise doit non seulement faire face à l'intérêt des clients dans la définition de son offre, mais aussi démontrer sa capacité à connaître son public encore mieux qu'avant – expliquent Pauline Papillon et Anaëlle Monchâtre chargées de Marketing et Communication OKNOPLAST France.

Une nouvelle approche créative

La nouvelle philosophie de la marque est de venir mettre le produit au cœur de ses communications. L’objectif étant de montrer que nous comprenons la vie quotidienne de nos clients, ainsi que leurs différents besoins.



Dans les messages, nous nous concentrons sur les valeurs attribuées aux produits :

PIXEL. conçue pour le DESIGN

CHARME MINI. conçue pour la LUMIÈRE

PRISMATIC. conçue pour L’HARMONIE

HST. conçue pour L’ESPACE

Nous montrons les avantages des fenêtres de manière plus pragmatique, en utilisant le langage des bénéfices, et expliquons comment ils se traduisent par une amélioration du bien-être, du travail quotidien, du temps libre en famille ou de la recherche d'inspiration.



Nous créons nos univers pour que le client final puisse y trouver le sien :



CHOISISSEZ DANS L’UNIVERS DES PRODUITS OKNOPLAST

Une nouvelle campagne TV

À partir du 29 novembre et jusqu’au 19 décembre les téléspectateurs sont invités à venir découvrir la toute nouvelle campagne TV OKNOPLAST. Au programme, 3 semaines de diffusion sur les grandes chaînes nationales et un complément en replay : TF1, France 2, France 3, France 5, Canal +, RMC et BFMTV.



La campagne s’appuiera également sur un important dispositif digital afin de relayer l’information et d’appuyer ce travail sur le développement de la notoriété du groupe OKNOPLAST.



Découvrez tous les spots de la campagne OKNOPLAST directement sur notre chaîne YouTube :

Pour en savoir plus exit_to_app