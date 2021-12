Knauf : une dynamique à 360°

Société familiale créée en 1932, le Groupe Knauf s’impose aujourd’hui comme le premier producteur mondial de plaques de plâtre. Présent dans 90 pays avec 250 unités de production, le groupe Knauf réalise un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros pour 35 000 collaborateurs. Implanté sur le territoire national depuis 1984, Knauf France est le leader tricolore du polystyrène expansé (PSE) bâtiment et également unique producteur hexagonal de laine de bois. Knauf France est ainsi la 4ème filiale du groupe en termes de chiffre d’affaires après les États-Unis, l’Allemagne et la Russie.

Knauf France a développé, au fil du temps, des gammes de solutions complémentaires pour l’aménagement intérieur et l’isolation des bâtiments. Plaques de plâtre, panneaux isolants en polystyrène expansé, polyuréthane et laine de bois, l’Offre Globale Knauf répond ainsi à l’ensemble des besoins des acteurs du bâtiment.

Conjoncture et bilan de l'année 2021, Knauf sort grandi !

2021 restera une année particulière à plus d’un titre ! Après une année 2020 marquée par la pandémie et la mise à l’arrêt du bâtiment lors du premier confinement, nous pouvions tous nous attendre à une reprise dynamique et son effet de rattrapage « mécanique ». Mais c’était sans compter sur les nombreuses tensions sur les chaines d’approvisionnement mondialisées que cette reprise allait provoquer, impactant une majorité de matières premières (carton, polyuréthane, acier, énergie, chimie, bois...) utilisées chez Knauf. Les premières tensions, apparues dès la fin 2020, se sont poursuivies tout au long de l’année 2021. Knauf France a particulièrement œuvré, avec l'appui du Groupe Knauf, pour maintenir ses approvisionnements en matières premières et garantir la production de l'ensemble de ses gammes.



La tâche a été d'autant plus ardue que les difficultés d'approvisionnement ont entraîné un allongement des délais de livraison, générant lui-même une "peur de manquer" et son lot de commandes de précaution.



Bref, un emballement du marché à des niveaux largement supérieurs à ceux de la croissance réelle de la demande.



La forte reprise des ventes de maisons individuelles (+ 23 % dans le secteur diffus à la fin du troisième trimestre 2021, contre - 8,3 % en 2020) vient compenser la faiblesse du marché du logement collectif (et plus particulièrement du logement social). Parallèlement, la construction non- résidentielle a repris des couleurs sur les derniers trimestres, particulièrement en bureaux. Mais c’est bien le marché de la rénovation qui a porté le plus la croissance en 2021.



Ces facteurs ont donc contribué à booster la demande en aménagement intérieur avec un volume des travaux réalisés passant à + 13,8 % en fin de T3 (contre - 8,1 % en 2020), mais également en travaux d'isolation, à +12,7 % à fin T3 (contre -9% en 2020).

Pour Christine Muscat : « Knauf a été au rendez-vous de cette croissance, tant sur les produits d’aménagement intérieur, où les plaques de plâtre ont signé une performance de + 15 % en volume à fin septembre, que sur les solutions d’isolation du gros œuvre, comme par exemple les panneaux de laine de bois à + 14 %, les isolants de façade à + 35 %, les isolants de sol à + 17 % ou encore les isolants de toiture à + 14 %. L’engagement sans faille des femmes et des hommes de Knauf a été primordial pour réussir cette prouesse. »

Prévisions et perspectives 2022, Knauf s'inscrit dans une dynamique positive

Christine Muscat de préciser : « Avec une nouvelle année de croissance de l’activité bâtiment annoncée entre + 2 et + 3 %, et en attendant le démarrage de la nouvelle usine de plaques de plâtre en construction, Knauf France se dote de capacités complémentaires par rapport à 2021. Knauf France peut en effet compter sur les synergies du Groupe dans cette démarche, en augmentant notamment les quantités de plaques de plâtre rendues disponibles pour le marché français. Concernant les solutions à base de polystyrène expansé, de polyuréthane ou de laine de bois, Knauf dispose d’un appareil industriel en mesure de servir une demande en forte croissance. »

Et de conclure : « Nos clients pourront compter sur nous. »

À l’approche de l’entrée en vigueur de la RE2020, Knauf France sera également au rendez-vous pour accompagner ses clients et relever avec eux le défi de cette nouvelle règlementation environnementale, ambitieuse et exigeante. Knauf France les conseillera dans le choix de systèmes d’isolation et d’aménagement intérieur avec, comme fil conducteur, les performances techniques et environnementales, l’accessibilité économique, tout en limitant les surcoûts de construction.

