Nouveau Focus On Zinc #18 : le Zinc VMZINC® en détails et sous toutes ses formes

Depuis 25 ans, VMZINC® publie son traditionnel ouvrage Focus On Zinc, qui met en lumière les possibilités de ce matériau intemporel, noble et durable.

Nouvelle source d’inspiration pour les concepteurs, l’édition #18 offre un large éventail de projets fascinants aux quatre coins du monde. Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Chine, Écosse, Espagne, États-Unis, France, Inde, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse et Turquie..., elle fait voyager à travers 17 pays confirmant le rayonnement international de la marque VMZINC®.



Au total, 20 projets sont présentés sur des doubles ou pleines pages grâce à de grandes illustrations, des zooms sur les solutions zinc, des schémas techniques... Ils valorisent les systèmes VMZINC® mis en œuvre sur différents types de bâtis, de la maison individuelle aux ouvrages publics en passant par des programmes privés, du classique au contemporain. Ils révèlent la beauté du zinc, montrent des usages innovants et la diversité des aspects de surface en couverture et en façade. Une double page, en fin de magazine, fait également un focus sur les formes et les détails ayant retenu l’attention pour leur originalité.



Le Focus On Zinc #18 est édité à 25 000 exemplaires, en français et en anglais afin d’être diffusé dans plus d’une trentaine de pays.

Pour en savoir plus exit_to_app