Terraband+ : préparez vos terrasses bois pour le printemps

La construction de terrasses en bois est un investissement précieux qui ajoute de la valeur et du charme à votre espace extérieur. Cependant, l'exposition aux intempéries et à l'humidité peut compromettre la durabilité de votre structure. C'est pourquoi nous sommes fiers de présenter Terraband+, une bande d'étanchéité innovante spécialement conçue pour protéger et prolonger la durée de vie de vos terrasses en bois.

Une protection optimale contre l'humidité

Terraband+ agit comme une barrière efficace contre l'eau, empêchant l'humidité de pénétrer dans les zones sensibles de votre terrasse, telles que les solives et les lambourdes. En appliquant Terraband+ lors de la construction ou de la rénovation de votre terrasse, vous réduisez considérablement les risques de dégradation, de déformation et de détérioration du bois.

Facilité d'installation

Conçue pour une application simple et rapide, Terraband+ se présente sous forme de rouleau auto-adhésif. Il vous suffit de découper la longueur souhaitée, de retirer le film protecteur et de l'appliquer directement sur les surfaces à protéger. Sa flexibilité permet une adaptation parfaite à toutes les configurations de terrasses, garantissant une étanchéité optimale.

Durabilité et résistance

Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, Terraband+ offre une résistance exceptionnelle aux variations climatiques, aux rayons UV et aux contraintes mécaniques. Elle assure ainsi une protection durable, même dans des conditions environnementales difficiles.

Un investissement rentable

En protégeant efficacement la structure de votre terrasse, Terraband+ contribue à prolonger sa durée de vie et à réduire les coûts d'entretien et de réparation. C'est une solution économique qui préserve la beauté et la fonctionnalité de votre espace extérieur pour les années à venir.

À propos de nous

TRAMICO est spécialiste dans le domaine des solutions d'étanchéité et de protection pour les constructions et également des constructions en bois. Nous nous engageons à fournir des produits innovants et de haute qualité pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients.

