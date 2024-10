[RSE] Impact carbone du béton : témoignage de Christophe - Usine KP1 de Pujaut (30)

Prêts pour une immersion dans la démarche RSE de KP1 ? Dans le volet environnemental, les actions en faveur de la réduction de l’impact carbone des constructions sont au cœur de notre stratégie. En direct du K-LAB, notre laboratoire de développements, découvrez Christophe PACQUEAU, Responsable des bétons et procédés, sur la décarbonation de nos bétons : « Ce qu’il faut savoir, c’est que le ciment c’est 6% des émissions mondiales de CO2 : on se doit de travailler dessus et on y travaille. C’est un réel enjeu de développement et de mise en avant de nos compétences. »