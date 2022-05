L'Académie Testo obtient la certification Qualiopi

Créée en 2006, et reconnue par les professionnels pour la pertinence de ses formations en thermographie infrarouge, prise de mesure, analyse de combustion..., l'Académie Testo vient d'obtenir la certification QUALIOPI* par ICPF. Elle atteste de la qualité des prestations proposées par l'entreprise, leader des appareils de mesure, et permet aux stagiaires de bénéficier de la prise en charge de leur formation par les OPCO (Opérateurs de Compétences).

L'Académie Testo : des formations techniques certifiantes

La mesure en combustion, l'aéraulique et la thermographique sont des spécialités qui nécessitent un savoir-faire pour optimiser l'utilisation des appareils de mesure.



Basé à Forbach, le centre de formation L'Académie Testo est destiné aux professionnels (bureaux d'études, installateurs chauffagistes et frigoristes, techniciens de maintenance, exploitants...) souhaitant acquérir des compétences techniques nouvelles dans ces domaines.



Alliant théorie et pratique, les sessions intra-entreprises, d'une durée d'un jour, sont structurées et organisées par spécialités :

Thermographie infrarouge appliquée au bâtiment,

Thermographie infrarouge appliquée à l'industrie,

Analyse de combustion afin d'acquérir les protocoles de prises de mesure et analyser les résultats,

mesure aéraulique,

Mesure d'émission pour comprendre le fonctionnement d'un analyseur de combustion,

Minimiser le risque de propagation de la COVID.

Les professionnels peuvent découvrir l'ensemble des offres de formation de l'Académie Testo sur le lien ci-dessous.

* La marque QUALIOPI est délivrée par des organismes certificateurs accrédités ou autorisés par le Comité français d'accréditation (Cofrac) sur la base du référentiel national qualité.

Photo à la une : Eric Strugarek, formateur et Martine Mertz, assistante de direction, entourés de Sylvie Mallard et Christophe Heil, co-gérants Testo

