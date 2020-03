La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie (CFACI) organise, avec le soutien du ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Énergie (BMWi), un événement sur l'enjeu de l'efficacité énergétique dans les bâtiments en France et en Allemagne. Venez rencontrer des experts et fournisseurs allemands lors d'une conférence le mardi 17 mars 2020 à Paris et saisissez l'opportunité pour les rencontrer en RDV B2B les 18 et 19 mars dans vos locaux partout en France.

Voisins européens, la France et l'Allemagne dressent des états des lieux assez similaires et partagent des objectifs comparables en matière d'efficacité énergétique des bâtiments. En Allemagne comme en France, les bâtiments sont le premier secteur consommateur d'énergie : ils représentent environ 35% de la consommation énergétique totale et le chauffage y représente le poste le plus important, avec 80% des besoins des bâtiments.



Plusieurs entreprises allemandes actives dans le secteur, et très concernées par la rénovation énergétique, se rendront en France du 17-19 mars 2020 pour appréhender le marché et initier des partenariats technologiques et commerciaux. Elles sont spécialisées dans la fabrication d'isolants thermiques et acoustiques à base de chanvre (Société Thermo Natur), dans l'isolation de fenêtres et façades en aluminium (Société Aluthermic), en systèmes écologiques et sain de climatisation et de chauffage (Société Ecosyst), en solutions de mesure pour climatisation et ventilation industrielle (Société Luftmeister) et dans la fabrication de radiateurs à rayonnement infrarouge lointain (Société Eco2Heat).



Venez les découvrir lors de la conférence organisée le mardi 17 mars 2020 à Paris autour d'exposés thématiques présentés par des experts des deux pays, dont le CSTB, l'OFATE et le Steinbeis-Innovationszentrum energie+.



Vous aurez l'opportunité de vous informer sur les différentes technologies proposées et les perspectives de marché en France et en Allemagne.



Pour encourager les échanges entre les acteurs des deux pays, la CFACI organise en outre les mercredi 18 et jeudi 19 mars des rendez-vous B2B dans les locaux d'entreprises françaises intéressées par les produits des sociétés allemandes partout en France.



Inscrivez-vous dès à présent à notre conférence (participation gratuite - inscription obligatoire) et sélectionnez les entreprises qui pourraient présenter un potentiel de développement pour votre structure !

