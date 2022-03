L’élégante nouvelle finition cuivre du lavabo Noon en HIMACS, de Not Only White

Forte du succès de la collection Noon, fruit de l’association de Not Only White et HIMACS, l’entreprise hollandaise n’a de cesse de décliner l’élégance et la subtilité de ses modèles pour présenter une nouvelle version de la vasque Noon. Ce tout dernier produit de la marque, conçu par Marike Andeweg, à l’aide de la pierre acrylique de LX HAUSYS, est recouvert d’une fine couche de cuivre qui permet d’apporter à la salle de bains une note couleur raffinée.

Cette nouvelle version du modèle Noon, tout comme l’original, est réalisée en pierre acrylique HIMACS, choisie parmi une grande variété de matériaux pour les nombreux avantages qu’elle présente. Elle permet de créer des pièces uniformes, sans joints apparents. Il est ainsi possible d’obtenir une vasque à la surface totalement pure et lisse, pouvant être posée sur un plan de travail ou fixée directement au mur.



Cette nouvelle déclinaison du grand classique de la marque, par sa forme traditionnelle et parce qu’il s’agit du plus petit format de la collection, se démarque grâce à son revêtement de cuivre, obtenu en utilisant la nouvelle technologie Synergy 3D, qui a permis l’impression en 3D du revêtement. Cette couche de cuivre, fine et subtile, apporte au lavabo un vif éclat rougeoyant, qui contraste avec le blanc de la pierre acrylique. Ce jeu de couleurs et de contrastes fait de Noon la pièce maîtresse de la salle de bains, qui devient ainsi un espace au décor élégant et minimaliste.



Le modèle est disponible en blanc avec revêtement cuivre et dans une seule taille : 424 mm de diamètre par 160 mm de hauteur. Il peut être associé avec tout type de couleurs et de textures.



Le matériau HIMACS est idéal pour répondre aux normes les plus strictes en matière d’hygiène et de fonctionnalité et à ce titre est idéal pour une apllication dans l’univers du bain. Sa finition parfaitement, uniforme, sans joints, permet d’obtenir une surface totalement lisse, ce qui évite l’accumulation et la propagation de salissures, moisissures et bactéries. De plus, sa résistance aux produits d’entretien les plus agressifs garantit une durabilité à long terme.



Pour les projets réalisés dans le secteur sanitaire, la pierre acrylique HIMACS, un matériau robuste, hygiénique et fonctionnel, est le choix idéal.

