Nouveau Plancher MILLIWATT CHAUFFANT / RAFRAÎCHISSANT : un système préfabriqué 3 en 1 pour une pose rapide et un confort thermique optimal en toute saison

KP1 poursuit le développement de son offre préfabriquée MILLIWATT en lançant son plancher MILLIWATT CHAUFFANT / RAFRAÎCHISSANT*. Cette nouvelle génération du confort thermique en toute saison s’inscrit en adéquation avec les exigences de la future RE2020.

Il peut être installé sur tous les niveaux (plancher bas sur vide sanitaire, plancher intermédiaire et plancher haut de garage ou haut de sous-sol) en logements individuels et collectifs. Son atout premier ? Traiter trois fonctions en un unique système :

la structure avec la dalle de compression la plus fine du marché (56 mm),

l’isolation performante du plancher assurée par la large gamme d’entrevous et de rupteurs thermiques,

le chauffage et le rafraîchissement des pièces à vivre grâce à un kit composé de trames de tubes hydrauliques préformés, d’un grillage, d’accessoires et d’un plan d’installation spécifique au chantier.

La rapidité pour maître-mot

Ce système préfabriqué complet est gage d’une mise en œuvre rapide. En une demi-journée, une équipe de deux professionnels réalise en moyenne la pose de 120 m2 de planchers MILLIWATT CHAUFFANT / RAFRAÎCHISSANT. Pas d’étape de séchage de chape !

Un gain de temps entre 5 à 8 semaines pour les constructeurs de maisons individuelles et les particuliers, en comparaison d’un système sans chappe ou d’un plancher chauffant/rafraîchissant basse température traditionnel. Une assistance technique peut se déplacer sur chantier pour former à la pose ou accompagner les équipes sur les premières réalisations.



Le [+] :

À la demande, la solution HYDRO.K peut être intégrée également dans la dalle de compression pour faire passer en même temps les réseaux sanitaires. La productivité des équipes est optimisée et les hauteurs de construction sont réduites.

Une solution environnementale et économique

Une fois installé, le plancher MILLIWATT CHAUFFANT / RAFRAÎCHISSANT permet de disposer d’une température uniforme tout en optimisant l’isolation de l’habitat. Lorsque les températures extérieures baissent, les occupants bénéficient d’une chaleur douce et non asséchée sur toute la surface de l’habitat. Pendant les journées les plus chaudes, la circulation d’eau rafraîchie baissera la température intérieure. Les particuliers peuvent choisir le type de régulation qui correspond le mieux à leurs envies et à leur mode de vie : ajustement de la température selon les zones jour et nuit, réglage pièce par pièce... Le plancher MILLIWATT CHAUFFANT / RAFRAÎCHISSANT répond également aux attentes en matière de confort d’été dans la RE2020. Il ne produit pas de mouvement d’air, de déplacement de micro-organismes ou de poussières, maintenant une bonne qualité de l’air intérieur.



Le plancher MILLIWATT CHAUFFANT / RAFRAÎCHISSANT est une solution économique par sa conception préfabriquée : concentration des étapes de construction, diminution de la réserve de sol car moins de superpositions et isolation thermique sous la dalle structurale.



* Commercialisé par ThermAK, société issue de l’association de KP1 et de Thermacome, spécialiste des systèmes rayonnants. Avis Technique n°3.1/16-851-V2

Crédits photos : KP1

