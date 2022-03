Toupret sur la route de l’Expertour 2022

À l'occasion de ses 80 ans, Toupret poursuit avec succès la tournée Expertour entamée au mois d'avril confirmant ainsi l'intérêt des distributeurs, des peintres et des entreprises de peinture pour ces journées d'animation. Les dates des rencontres TOUPRET se succèdent au rythme de 2 à 3 fois par semaine avec à chaque étape un dispositif complet pour mettre en valeur le savoir-faire du peintre autour des ateliers de démonstration, des échanges et conseils d'une équipe d'experts et d'animation sur le thème du rugby, Toupret étant partenaire du Stade Français Paris.