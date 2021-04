Après le succès de la lampe originale, et pour répondre à la tendance actuelle, le créateur Pierre Cabrera étoffe la collection Tulip avec une version « suspension ». Disponible en deux tailles, et en deux déclinaisons dont l’une étonnamment parée de cuir. Le remarquable design de la Tulip est réalisé en pierre acrylique HI-MACS® qui trouve son inspiration dans la grâce et la beauté de la fleur. Le désir du designer français était de rechercher l'harmonie entre la matière et la lumière afin de créer une atmosphère intime et chaleureuse.

Selon Pierre Cabrera, "cette lampe répond pleinement à l’esthétique souhaitée tout en offrant une diffusion de la lumière douce et délicate. La capacité thermoformable du matériau HI-MACS® offre des possibilités illimitées de transformation spatiale et sculpturale, permettant de nombreuses finitions. Tous ces avantages m'ont accompagné tout au long du processus de création et m’inspire tous les jours. »

Par ses courbes et ses volumes, la suspension Tulip exploite au mieux les remarquables propriétés de diffusion et de réflectivité de la matière.

Aux confins des métiers d’Art… association de matières

Outre l'esthétique gracieuse de la nouvelle suspension Tulip, sa corolle d'une élégance intemporelle est la rencontre de deux univers qui se complètent et se subliment : artisanat et matériaux industriels haut de gamme.

Chaque lampe Tulip est fabriquée à la main, ce qui rend chaque pièce unique. Disponibles en deux tailles, Tulip30 et Tulip40, elles intègrent également la dernière génération d’éclairage LED, pour une atmosphère délicate et douce, et offrent, pour la première fois, une association de matières inattendue dans l’histoire du Solid Surface.



Cette nouvelle collaboration entre le designer Pierre Cabrera et la maroquinière-designer Amalvi Pimenta, sur la collection de suspensions Tulip est avant tout une histoire d’amitié, née de la rencontre de deux artisans et de leurs univers. Habiller les suspensions Tulip d’une matière noble, naturelle, chaleureuse, vivante et unique comme le cuir, est une invitation qui ne se refusait pas !

Pour ce faire, Amalvi Pimenta a choisi un cuir de caractère, aux qualités en parfaite adéquation avec celles d’HI-MACS® : un matériau au toucher unique, aux finitions parfaites et qui s’inscrit dans le temps. Amalvi a donc choisi « un cuir de taurillon tannage minéral, pleine fleur semi-aniline. Son grain naturel, sa main, sa souplesse, son onctuosité, son toucher soyeux unique, sa résistance aux agressions du quotidien et ses merveilleuses nuances font de lui un cuir remarquable et rare. »

Crédits photos : ® Pierre Cabrera

