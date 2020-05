L’entreprise AKÉNA a fermé ses agences commerciales et son usine de Dompierre-sur-Yon dès le 18 mars suite à l’annonce des mesures de confinement liées au COVID-19 prises par le Président de la République. Après avoir activement travaillée, avec le SNFA (Syndicat National des Fabricants d’Aluminium) et les acteurs du secteur à la mise en place des mesures d’hygiène et de sécurité, l’entreprise est prête à redémarrer partiellement l’activité de son usine de Vendée.

La réouverture est prévue le mardi 14 avril pour une reprise partielle à 50% de l’usine ainsi que les services administratifs avec des horaires aménagés puis le lundi 20 avril pour les installateurs.



Pour permettre cette réouverture, un plan de reprise d’activité a été édité et sera remis à chaque employé avant la reprise du travail mardi matin. Ce plan énonce très précisément toutes les mesures de protection indispensables, notamment les gestes barrières à respecter : lavage des mains, limitation des regroupements, distance de sécurité...



La direction d’Akena a même décidé d’aller au-delà des mesures conseillées en optant pour la fabrication de masque de protection en plexiglass intégrés à des casquettes pour le personnel de l’usine ainsi que des cloisons séparatives au sein des bureaux. Pour les chantiers commencés avant le 16 mars, la priorité pour l’entreprise AKÉNA est de finaliser ces installations de pergolas ou de vérandas qui ont été interrompues. Ces derniers avaient bien évidemment été sécurisés pour le confort et la protection des occupants.



Compte-tenu des mesures sanitaires prises, les clients sont prêts à recevoir les équipes. C’est l’une des premières informations que l’entreprise à recueillie avant même de savoir si la reprise, même partielle, était possible. Et la sécurité pour les installateurs relèvera de la même exigence : respect d’une distance d’1m, balisage du chantier, désinfection régulière des outils…



Toutes ces mesures mises en place sont amenées à évoluer dans les semaines à venir au fur et à mesure des annonces gouvernementales.



Le beau temps du moment est propice aux projets et aux envies d'aménagement de la maison et de la terrasse. "Un travail collaboratif avec la filière et le CSE de l'entreprise nous a permis de définir un plan de reprise garantissant la sécurité de tous nos salariés." Dany Rabiller, DIRECTEUR D'AKENA