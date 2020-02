PBM GROUPE

Le groupe PBM est un groupe français indépendant spécialisé dans la préfabrication d’éléments en béton pour la construction et leader européen des escaliers en béton préfabriqués. Né en 1978, le groupe PBM emploie aujourd’hui plus de 600 collaborateurs répartis sur 8 sites de production en France, un site en Angleterre et un site en Suisse.



Le groupe se compose de 4 divisions :

- Bâtiment : avec 50 000 références d’escaliers en béton préfabriqués mais aussi des gradins, des chambres d’aspiration et des conduits

- Travaux public / génie civil : avec des murs de soutènement et antibruit

- Négoce : couvertines, appuis de baie, seuils PMR, couvres-pilier, jardinières…

- Bâtiment industriel : Eurobéton, le leader français du bâtiment en béton armé, précontraint et architectonique



PBM propose également deux autres gammes : Escalakit, un escalier béton en kit facile à assembler et So Loft, un escalier sur mesure en métal et béton, configurable en ligne sur le site so-loft.com.



Plaçant l’innovation au coeur de sa stratégie, PBM dispose d’un service R&D et deux bureaux d’études intégrés. PBM a également mis en ligne un catalogue numérique afin de permettre aux architectes de télécharger tous les plans des escaliers, via la plateforme BIM.