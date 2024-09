Découvrez le procédé astucieux d’assemblage pour Elegant Infinity

Lors de la fabrication de châssis de fenêtres en PVC, plusieurs profilés en PVC sont assemblés pour former un cadre.

Pour recevoir un boîtier serrure, il est courant que le montant dans lequel il est inséré soit d’une largeur conséquente. Afin de ne pas procéder à l’assemblage d’un cadre composé uniquement de ce même profil impactant le clair de jour, il peut être nécessaire d’assembler des profilés PVC de section différente.

Notre procédé permet, à la différence de ce qui existe actuellement sur le marché, de :

assembler deux profils PVC de section différente.

améliorer le facteur solaire et le clair de jour (+13%) (1)

améliorer l'étanchéité des profilés --- A*4-E*9A-V*A3 (1) --- augmentant ainsi la durée de vie du profil de renfort métallique

améliorer la résistance (capacité de charge)

diminuer le poids du châssis (-22,23%) (1), facilitant ainsi la pose

éviter l'utilisation d'un embout visible sur chaque face de la menuiserie, pouvant être considéré comme inesthétique.

Le clair de vitrage et la finesse de la masse centrale d’une menuiserie double sont ainsi optimisés.

La pièce de jonction existe en blanc pour les menuiseries blanches et en noir pour les menuiseries de couleurs plus foncées.

L’utilisation de cette pièce de jonction ne nécessite pas de reprise additionnelle en atelier.

(1) - calcul réalisé sur PF2 1600x2150 mm

