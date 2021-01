Depuis sa création, Araltec le spécialiste de l’évacuation des eaux pluviales, accorde une importance toute particulière à la qualité et à l’esthétisme de ses produits. Cette exigence s’illustre dès le choix de la matière première de ses produits : l’aluminium Français. Découvrez la gamme de couvertine Araltec disponible en 22 coloris, profilée sur mesure directement sur le chantier.

Pour une toiture terrasse étanche et donnant un style contemporain et design à votre bâtit ; choisissez les couvertines en aluminium Araltec. Découvrez également le nouveau profilé pour les clôtures et murets.

Étanche

La couvertine est un élément de protection et d'étanchéité de la partie supérieure d’un mur ou d’un muret.



Grace à sa pente inclinée vers l’intérieur, la couvertine ARALTEC assure une parfaite étanchéité du mur, évite la stagnation de l'eau et les coulures sur la façade.

Résistante

La couvertine est profilée à la longueur souhaitée, directement sur le chantier par le biais de la profileuse à couvertine installée dans un fourgon atelier. Ce profilage en continu lui confère une grande résistance et une solidité dans le temps.

Découvrez ce procédé innovant en vidéo :

Esthétique

Bien que la couvertine ait pour rôle de protéger des infiltrations d’eau, des ponts thermiques, elle sert également d’élément de finition esthétique.



Son design épuré et sa fixation non apparente en font un succès auprès de nombreux particuliers et architectes. Notamment en l’associant aux boîtes à eau et descentes Araltec.

ARALTEC c’est une gamme de produits complète et variée : gouttières corniches, demi-rondes, rectangles, descentes, couvertine, boîte à eau, lambris, protège gouttière, divers accessoires … le tout en aluminium laqué de première fusion !

