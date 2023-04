Création de nouveaux quartiers ou aménagement des cœurs de ville, promotion immobilière, construction et rénovation – des travaux de maintenance à la réalisation de grands projets : EIFFAGE CONSTRUCTION est un acteur majeur du bâtiment, offrant une synergie entre ses différents métiers et un modèle unique d’expertises intégrées.

Depuis 1844, le savoir-faire d’Eiffage est issu de la réalisation de certains des plus grands ouvrages de l’histoire récente : viaduc de Millau, pont de Tancarville, Palais Omnisports de Paris-Bercy, Futuroscope, Maison de la Radio, tunnel du Saint-Gothard.

EIFFAGE CONSTRUCTION est présent dans 6 pays européens (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie) et se déploie à travers un réseau d'implantations de proximité en France métropolitaine.

Aménagement urbain, promotion immobilière, construction, maintenance et travaux services : branche bâtiment d’Eiffage, EIFFAGE CONSTRUCTION s’appuie sur 4 métiers complémentaires pour proposer une offre globale et maîtrisée. Celle-ci lui permet d’accompagner les projets les plus ambitieux – en France et en Europe – et de faire preuve d’anticipation et de réactivité sur tous les marchés.

Le savoir-faire d’EIFFAGE CONSTRUCTION :