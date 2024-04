La commune de Falck (57) réussit une rénovation exemplaire de la toiture de sa salle des fêtes en autoconsommation collective avec les tuiles SOLAIRE MAX d’EDILIANS

Construite en 1998, la salle polyvalente de Falck est mise à la disposition des associations locales et des 2.535 habitants de la commune pour accueillir des événements festifs et réunions. Après une fermeture au public depuis ces vents violents qui l’ont totalement dépourvue de couverture et le temps de l’expertise des assurances, le Maire Pascal Rapp souhaitait rénover rapidement cet espace de 400 m2.

« Dans le cadre de cette réhabilitation, le conseil municipal s’est posé la question de faire d’une pierre deux coups et de profiter de cette réfection de la toiture pour réaliser le pan orienté sud ouest en photovoltaïque » raconte Pascal Rapp. Devant déjà fournir les tuiles terre cuite HP10 HUGUENOT en coloris Ardoisé, la société Lacroix en charge de la maîtrise d’oeuvre leur conseille alors les solutions solaires d’EDILIANS et plus particulièrement la SOLAIRE MAX noire.

Après avoir recueilli le témoignage d’un élu ayant recouru aux tuiles photovoltaïques d’EDILIANS et à l’issue d’études réalisées pour s’assurer de la pertinence de l’investissement, la commune décide de se lancer et de faire confiance à EDILIANS. « Nous sommes tous confrontés à la hausse des coûts de l’électricité. En tant que collectivité locale, notre objectif premier est de réaliser des économies. Si nous ne faisons rien, qui le fera ? Nous sommes là pour montrer l’exemple et c’était le moment opportun pour le faire » explique Monsieur le Maire. Il ajoute « De plus, d’après nos calculs par rapport à ce que nous proposait EDILIANS en matière de photovoltaïque, avec un produit garanti 30 ans, l’investissement devrait être amorti au bout de 10 ans. Cela nous a conforté dans notre idée ».

D’une surface de 560 m2, la nouvelle toiture de la salle des fêtes du centre bourg est désormais revêtue pour moitié de 480 tuiles SOLAIRE MAX noires qui s’intègrent harmonieusement aux tuiles HP10 HUGUENOT Ardoisé. Avec une production estimée à 37.300 KWh/an, l’installation couvre largement les besoins en électricité du bâtiment, surtout occupé le week-end, et permet à l’édifice de la mairie voisine couverte en tuiles DIAMANT argentique, ouverte tous les jours, de bénéficier du surplus de production pour sa propre consommation et réaliser ainsi de belles économies d’énergie !

« Pour un montant global des travaux (rénovation de la couverture, remplacement du système de chauffage, ventilation, électricité...) de plus de 700.000 € financés en partie par l’état et la région Grand Est, la réalisation livrée en mars 2024 a été très bien perçue par la population. Quant à moi, esthétiquement, j’étais bouche bée quand j’ai vu le résultat car nous ne voyons vraiment aucune différence entre les deux tuiles. C’est franchement un produit magnifique » conclut le Maire Pascal Rapp.

Présentée officiellement le 18 avril prochain à 11h00, la salle des fêtes de Falck avec ses tuiles terre cuite et tuiles SOLAIRE MAX d’EDILIANS devrait sans nul doute séduire les élus de la région, invités à cette occasion, et les convaincre de se lancer eux aussi dans l’aventure !

