Facile à utiliser, le troisième enduit de la gamme RGF de SEMIN dispose d’une granulométrie très fine et offre une parfaite finition des murs et des plafonds.

Il permet aussi d’assurer le comblement des petites irrégularités présentes sur plusieurs supports intérieurs.

Pour un plus grand confort d’utilisation, l’enduit de finition dispose d’un temps ouvert d’application long de 10 h, assure une excellente glisse et autorise le travail frais sur frais.