La gamme Komete : le brise-soleil architectural

Ce milieu d’année voit l’évolution de notre gamme de produits spécifiques à la RE2020 avec une nouvelle offre pour la façade. Idéal pour du neuf ou de la rénovation.

La nouvelle gamme de brise-soleils Komete est une plus-value dans le domaine de la façade innovante :

Une réponse évidente à la RE2020 avec une solution passive pour un confort d’été amélioré.

avec une pour un amélioré. Une sobriété énergétique via de substantielles économies d’énergies .

via de substantielles . Une conscience durable par le fait que le produit soit en aluminium recyclé et 100 % recyclable.

Le brise-soleil casquette Komete : idéal en neuf et en rénovation

Fixé en façade au-dessus des ouvertures, que ce soient des fenêtres, des portes ou des baies vitrées, le brise-soleil Komete permet d’équiper la façade d’une protection solaire efficace.



Sans ajout de climatisation, ce principe de brise-soleil permet d’améliorer le confort d’été naturellement ainsi que d’apporter une touche design au bâtiment.

L'intérêt du brise-soleil casquette en chiffres

En été, l’importance de la chaleur entrant dans le bâtiment n’est pas forcément maîtrisée. Le brise-soleil Komete répond à cette problématique en jouant le rôle de casquette, empêchant les rayons solaires de traverser la surface vitrée.



Le brise-soleil réduit de 75 % les apports de chaleur directe dans l’édifice. 77 % des apports lumineux extérieurs sont néanmoins conservés.



En hiver, la lumière naturelle est préservée grâce à une orientation optimisée et une orbite plus basse du soleil. Le brise-soleil n’empêche pas une diffusion des rayons lumineux à l’intérieur du bâtiment. 86 % des apports lumineux extérieurs sont conservés.



Le saviez-vous ?

En été, une baie vitrée classique exposée plein sud peut générer un apport de chaleur important.



Par exemple, à Bordeaux (zone H2c) en été, une baie vitrée de 5,12m² exposée plein sud génère des apports de chaleur équivalent à 1,37 radiateurs de 1000W.

L'effet Komete

Une réponse à la RE2020

Dans la même ligne de conduite que la RT2012, la RE2020 tient compte du confort d’été. Elle prend en compte l’orientation des façades pour profiter des apports solaires. Les surfaces vitrées doivent être supérieures à 1/6ème de la surface habitable (dont au moins 60 % orientées sud). Dès lors, la mise en place de brise-soleils est nécessaire pour assurer un confort d’été.

Un design architectural assuré

Bluetek propose deux types de brise-soleils Komete : le modèle Standard et le modèle Premium.



Le brise-soleil Standard est un modèle au design épuré.



Le brise-soleil Premium est un modèle au design plus massif (avec bandeau de finition). Il est disponible dans une largeur plus importante que son alter ego standard.



Les deux gammes sont disponibles dans un ton blanc (RAL 9016) et gris anthracite (RAL 7016).



Au niveau dimensions, d’une largeur de 1 000 mm, la gamme est déclinée dans des longueurs allant de 1 400 (Standard) à 2 800 mm (Premium).

Pose

Le brise-soleil « casquette » Komete se pose suivant les règles de l’art.



Le poids est variant suivant les dimensions. Il est de 13 kg pour le modèle Standard et de 28,5 kg pour le modèle Premium en largeur 1 400 mm (51 kg pour la largeur 2 800 mm). Le temps de pose d’un brise-soleil Komete est d’une heure au maximum (à 2 personnes).

Komete : une offre en exclusivité du réseau négoce

Pour une meilleure souplesse de commercialisation, la gamme est disponible exclusivement via notre réseau de distribution Bluetek.

Carte des stockistes Bluetek accessible ici

BLUETEK : bientôt une gamme intégralement dédiée à l'habitation

Une nouvelle offre Bluetek est en cours. Elle permettra de répondre aux enjeux présents et futurs d’une gestion énergétique réussie dans le domaine du bâtiment d’habitation.



En parallèle du brise-soleil architectural Komete, elle sera associée au parement intérieur et extérieur Bluenea, au conduit de lumière naturelle Lightube TP Home et au lanterneaux design (remplissage verre) Slick Inside Rond et Slick Inside Carré.

