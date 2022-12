Sebico présente l'installation d’une fosse toutes eaux en polyéthylène et d’un filtre Biomeris

Le filtre compact Biomeris est destiné à l’assainissement non collectif des résidences principales ou secondaires. Cette filière est composée d’une fosse toutes eaux qui assure le prétraitement des eaux brutes et d’un filtre qui assure le traitement des eaux prétraitées. La gamme est composée de 3 modèles de fosses et 3 modèles de filtres dont les multiples combinaisons présentent une gamme de 4 à 20 Équivalents Habitants. Le filtre compact Biomeris est performant, économique et écologique.