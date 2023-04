Détection de fuites non destructive

La méthode du gaz traceur est utilisée lorsque les méthodes acoustiques traditionnelles de détection ne permettent plus de localiser la fuite, par exemple :

Matériaux peu conducteurs acoustiquement (conduites PVC, PE, AC, Béton,…) ;

Gros diamètres (conduites de transport).

Les caractéristiques du VARIOTEC® 460 Tracergas sont les suivantes :

Seuil de détection : 0,1 ppm = Détection de très petites fuites

Sélectivité extrêmement élevée = Localisation de la position exacte de la fuite

Port USB pour export des données = Traçabilité

4 touches et une molette = Simple et efficace

Cellule miniaturisée = Temps de remise à 0 divisé par 4

Nouveau système d’aspiration = Détection rapide

Compact et léger (moins d’1 kg) = Mobile et adapté à tous les terrains

Système de vérification intégré = Fiable

Valeur affichée est la valeur réelle = Utilisable dans l’industrie

Le VARIOTEC® 460 Tracergas est doté d’un système d’alarme visuelle et sonore. Le seuil d’alarme peut être réglé séparément sur chaque plage de mesure. Son autonomie avec la pompe en marche est de 8 heures. L’alimentation est assurée par 4 accus Ni-MH type LR6 (temps de recharge 3 heures) remplaçables par l’utilisateur.

Le VARIOTEC® 460 Tracergas peut être utilisé indifféremment sur les réseaux d’eau potable, de gaz, d’assainissement ou tout autre type de réseau…

Son principe de mesure particulièrement sensible permet la détection de fuites là où les méthodes acoustiques sont tenues en échec (conduites non métallique, gros diamètres et faible volume sonore…).