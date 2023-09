Immeubles de bureaux, écoles, salles de sports… Tous les Établissements Recevant du Public sont soumis à des exigences réglementaires en matière de sécurité incendie et d’acoustique. Avec notre nouvelle gamme de panneaux de toiture Spécial ERP composée d’Usystem Roof DS FR 30 HD et d’Usystem Roof DS Acoustic HD, nous offrons des solutions tout-en-un adaptées aux grands espaces.

Certifiés ACERMI, les panneaux de toiture Usystem Roof DS FR 30 HD et Usystem Roof DS Acoustic HD répondent aux exigences réglementaires en matière de sécurité incendie des ERP et plus spécifiquement des plafonds (normes AM 5 et AM 8). Ils sont dotés d'une très bonne résistance au feu (coupe-feu de 30 minutes : REI30), limitant l’incendie à la section touchée et garantissant ainsi les conditions de sécurité pour l’évacuation des personnes, l’extinction et le contrôle de l’incendie.

Usystem Roof DS FR 30 HD Usystem Roof DS Acoustic HD

Solutions tout-en-un pour l’isolation thermique et la résistance au feu des ERP, les deux nouvelles solutions isolantes Usystem Roof bénéficient des mêmes performances (R de 5,45 à 8,70 m2.K/W). Elles sont particulièrement appropriées aux toitures de très grandes portées. Leur largeur en 1200 mm permet un avancement des travaux de toiture plus rapide. Les 4 chevrons assurent quant à eux une grande stabilité mécanique.

Usystem Roof DS FR 30 HD

Solution d’isolation pour toitures bi-matière polyuréthane et laine de roche haute densité, les panneaux sandwich chevronnés Usystem Roof DS FR 30 HD répondent totalement aux exigences des ERP en matière de résistance au feu et présentent une protection contre l’incendie plus élevée.

Pour s’adapter à tous les besoins des prescripteurs, ils sont disponibles avec quatre finitions intérieures et dans des dimensions allant de 2 à 8 m de long selon les modèles :

Plaque de plâtre hydrofuge.

Panneau de médium ignifuge en finition brut, laqué blanc ou teinté noir.

Usystem Roof DS Acoustic HD

Notre panneau de toiture présente les mêmes performances d’isolation thermique et de résistance au feu qu’Usystem Roof DS FR 30 HD. Il propose en plus des sous-faces perforées qui améliorent l’absorption acoustique.

Solution fonctionnelle, moderne et esthétique avec ses sous-faces décoratives acoustiques qui optimisent l’absorption des bruits, elle est proposée en différentes dimensions, jusqu’à 8 m de long, et dans cinq finitions pour s’intégrer dans tous les environnements :

Panneau en laine de bois phonoabsorbant coloré en motif dallé (épaisseur de 25 mm).

Panneau de médium brut perforé, non teinté ou teinté en noir ou en blanc (épaisseur de 12 mm), proposé avec dix motifs différents de perforation pour répondre à tous les besoins.

Plaque de plâtre perforée pour une finition sans joints (épaisseur de 12,5 mm).

Caractéristiques techniques

Usystem Roof DS FR 30 HD

Spécifiquement recommandé pour les chantiers ERP avec des exigences "feu"

Adapté aux très grandes portées

4 sous-faces décoratives :

Gyp MDF FR MDF White FR MDF Black FR

Pose perpendiculaire à l’égout ou parallèle à l'égout avec écran de sous-toiture HPV

Parement extérieur : panneau de particules de bois hydrofuge, 12 mm d’épaisseur

Longueur : sur mesure, de 2 à 8 m selon sous-face

4 chevrons

Largeur : 1200 mm

CE : λ 0,022 W/(m.K) (polyuréthane) - λ 0,038 W/(m.K) (laine de roche)

ACERMI : N°13/121/820 (polyuréthane) - N°07/015/455 (laine de roche)

Classe d'émission dans l'air intérieur : A

Usystem Roof DS Acoustic HD

Spécifiquement recommandé pour les chantiers ERP avec des exigences "feu"

Performances acoustiques adaptées aux contraintes ERP, grâce aux finitions perforées

Adapté aux très grandes portées

5 sous-faces décoratives et 10 motifs de perforations :

Wood Wool (S)F Gyp Perf MDF FR Perf MDF Black FR Perf MDF White FR Perf

Pose perpendiculaire à l’égout ou parallèle à l'égout avec écran de sous-toiture HPV

Parement extérieur : panneau de particules de bois hydrofuge, 12 mm d’épaisseur

Longueur : sur mesure, de 2 à 8 m

4 chevrons

Largeur : 1200 mm

CE : λ 0,022 W/(m.K) (polyuréthane) - λ 0,038 W/(m.K) (laine de roche)

ACERMI : N°13/121/820 (polyuréthane) - N°07/015/455 (laine de roche)

Classe d'émission dans l'air intérieur : A

Pour en savoir plus exit_to_app