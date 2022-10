La modernisation Schindler : l’efficience énergétique au service de la fiabilité

Que l'on soit gestionnaire ou usager (et souvent les deux), les ascenseurs font partie de notre vie quotidienne. Moderniser son parc d’ascenseurs, c'est aller vers plus d'écologie, plus de fiabilité et de services, tout en faisant des économies. Autant de points sur lesquels Schindler propose des réponses adaptées.

Chez Schindler, moderniser un ascenseur peut se faire de plusieurs façons :

Nous pouvons remplacer certaines pièces pour améliorer / optimiser les performances de l’appareil.

Nous pouvons également effectuer un remplacement complet. C’est en quelque sorte installer un ascenseur neuf dans un bâtiment existant.

La modernisation de vos ascenseurs permet d’allonger leur durée de vie et de vous transporter grâce à des technologies à la fois écologiques, durables et économes !



Par exemple, saviez-vous que moderniser l’éclairage de son ascenseur peut représenter une économie de 100kg de CO2/an ? Ou que les dernières technologies Schindler permettent de réaliser jusqu’à 50% d’économie d’énergie ?



Aujourd’hui, remplacer son ascenseur permet par exemple de passer d’une ancienne technologie hydraulique plus polluante à une technologie électrique, dont la consommation est maîtrisée. Les nombreuses certifications (Ecovadis, crédits BREEAM, ISO 25745-2…) obtenues par nos ascenseurs S3000 ou S5500 attestent de la performance énergétique de ces produits.



En agissant sur un élément central du bâtiment, la rénovation d’ascenseurs anciens permet d’accroitre leur longévité tout en accompagnant la transition énergétique de notre société. Depuis les premières esquisses de conception, jusqu’à l’élimination et au recyclage, les considérations environnementales font partie intégrante du processus de développement des produits Schindler.

Au-delà de l’enjeu écologique, la modernisation s’inscrit dans un projet d’amélioration des espaces de vie au quotidien. Le but : satisfaire aux exigences d’utilisation actuelles, tout en anticipant celles de demain. Pour cela, nos équipes dédiées à la modernisation sont à vos côtés sur l’ensemble des phases du projet :



1) Réalisation de l’audit :

Il s’agit ici de réaliser un relevé détaillé des installations existantes. Une fois l’ensemble des informations collectées, nos ingénieurs d’études déterminent la solution technique la plus adaptée au bâtiment. En cas de modernisation partielle, la conformité des éléments conservés est vérifiée ainsi que la compatibilité avec le nouveau matériel.



2) Préparation du chantier :

Cette étape est primordiale pour qu’un chantier se déroule sans surprise. Il convient de prendre en compte l’ensemble des spécificités du site tout en identifiant les procédures à mettre en œuvre pour minimiser l’impact des travaux sur le quotidien des occupants. Ce sont ainsi les cheminements, espaces de stockage ou zones à protéger qui sont validés conjointement avec les occupants. L’anticipation est la clé d’une préparation réussie.



3) Travaux :

C’est ici que la magie opère !

La première étape de la partie travaux est constituée de l’installation des éléments de protection pour nos équipes ainsi que pour les occupants. Dans le cas d’un remplacement complet par exemple, des sas sont installés à différents paliers, afin de séparer la zone de travaux des espaces de vie du bâtiment. Le but : assurer une sécurité maximale tout en limitant l’impact des travaux sur l’utilisation du bâtiment.

Viennent ensuite les opérations de démontage et évacuation du matériel. Lors de cette étape, un soin particulier est apporté pour identifier les pièces qui pourraient être conservées et faire l’objet d’une revalorisation. Sur un ascenseur démonté, plusieurs éléments peuvent être remis en état et bénéficier d’une seconde vie !

Une fois l’ascenseur démonté, les travaux d’installation du nouvel appareil peuvent débuter. En fonction des prestations à réaliser, plusieurs semaines peuvent être nécessaires pour que les occupants bénéficient de leur nouvel ascenseur.



4) Protocole d’essai et inspection :

Une fois les travaux terminés, nos équipes procèdent aux vérifications normatives de rigueur sur les installations. Mais ce n’est pas tout !

Schindler va au-delà de la réglementation en appliquant un protocole strict à l’issue de chaque chantier de modernisation : une équipe indépendante procède à un audit des installations pour garantir la bonne exécution des travaux, la conformité de l’ensemble des éléments installés et la sécurité de l’appareil. En tant que valeur cardinale de Schindler, la sécurité est présente à chaque étape de nos actions, pour garantir la sérénité de tous.



5) Réception et passation :

Une fois l’ensemble des essais terminé, l’appareil est prêt à être remis en service pour les occupants du bâtiment. Une passation avec nos équipes de maintenance est alors réalisée afin d’assurer la bonne prise en main technique de l’ascenseur.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur nos solutions de modernisation, rendez-vous sur schindler.fr.

Pour en savoir plus exit_to_app