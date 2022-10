Des solutions bain, design et innovantes Communiqué | 20.10.22

Partager sur :

En matière d’équipements de salle de bains, la douche a aujourd’hui détrôné la baignoire dans le cœur des Français. Elle reste pourtant une solution plébiscitée par les familles et les amoureux de la détente. Geberit, leader des technologies sanitaires, répond aux besoins et envies de tous : zoom sur la nouvelle baignoire design et sa solution de vidage à la pointe de la technologie qui invite à la relaxation.