Schöck lance une série de vidéos grand public : insuffler une prise de conscience collective pour le renouveau du bâtiment

Par leur caractère invisible une fois posés, les rupteurs de ponts thermiques séduisent les architectes quand ils souhaitent parer un projet constructif de façades parfaitement isolées thermiquement tout en demeurant élégantes. Mais aujourd’hui, Schöck fait le choix de les rendre « visibles » auprès du « consommateur final » d’un logement afin qu’il se rende compte des valeurs ajoutées d’un bâti bénéficiant d’une enveloppe homogène, et ce, via une saga vidéo découpée en 4 saisons et 16 épisodes, diffusée de septembre à décembre sur sa chaîne YouTube.

Au cœur du pitch, une prise de conscience nécessaire afin que l’acheteur, le locataire, l’occupant de tout logement exige que celui-ci soit parfaitement isolé, y compris avec le traitement de l’ensemble des ponts thermiques.



À la clé : économies d’énergie, augmentation du pouvoir d’achat des ménages, confort accru pour les occupants et patrimoine valorisé ! Une sensibilisation qui fait aussi écho aux objectifs gouvernementaux liés à la sobriété énergétique et au plan de décarbonation (0 carbone en 2050).

Pour un choix de logements économes, sains et durables

Reconnu pour l’attention qu’il porte à l’accompagnement des professionnels de la construction, Schöck décide aujourd’hui de s’adresser aussi à un plus large public, qu’il s’agisse de particuliers désireux d’acquérir un logement, d’associations de consommateurs, d’organismes en conseil immobilier, de fédérations, d’institutionnels comme de politiques…



En mettant en lumière une réglementation environnementale RE2020 peu ambitieuse, des constructions de logements conformes mais souvent insuffisamment adaptés aux occupants soucieux de réaliser de plus larges économies d’énergie que celles habituellement proposées, Schöck, à travers des vidéos ludiques et didactiques, explique en quoi une enveloppe de bâtiment homogène constitue la garantie d’un choix gagnant pour toute la vie du logement, tant pour le propriétaire que pour l’occupant.



La première saison de cette série, diffusée sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de Schöck, s’échelonne sur le mois de septembre à raison d’un épisode par semaine.



Elle se consacre à la construction des logements en France, notamment ses « limites ». S’inspirant du Livre Blanc1 sorti en novembre 2018, Schöck fait un état des lieux, simple et accessible à tous, de la construction neuve de logements collectifs, tant en abordant les modes constructifs qu’en rappelant certains chiffres liés, entre autres, aux gaz à effet de serre et aux « passoires thermiques ».



L’accent est mis sur « une exception à la française » en matière d’isolation puisque la France s’avère un des rares, très rares pays en Europe privilégiant 9 fois sur 10 une isolation par l’intérieur (ITI) versus une isolation par l’extérieur (ITE) qui, à condition de traiter le peu de ponts thermiques restants, comme les balcons, est pourtant celle qui permet de réaliser, entre autres, de véritables économies d’énergie sur la durée de vie du bâtiment.

La saison 2, à suivre en octobre, détaillera les impacts économiques d’une enveloppe non homogène tandis que la saison 3, programmée en novembre, en dévoilera les conséquences sanitaires. Enfin, la saison 4, en décembre, décrira en quoi la précédente réglementation thermique, RT2012, comme l’actuelle réglementation environnementale, RE2020, affichent si peu d’ambition.



Schöck considère que le secteur du bâtiment commence à peine sa métamorphose et pour que le résultat soit à la hauteur à la fois des acteurs de la construction mais aussi et surtout des occupants, locataires ou propriétaires, il faut que ces derniers puissent insuffler une véritable dynamique.

Celle-ci doit faire évoluer les priorités en vue d’obtenir un logement sain, durable, générant de véritables économies à moyen et long termes, augmentant ainsi leur pouvoir d’achat comme la valeur des biens immobiliers tout en gagnant en confort.



Les vidéos conçues par Schöck invitent à se poser la question : ne construit-on pas aujourd’hui les rénovations de demain ?



Découvrez les premiers épisodes de la saison 1 sur la chaîne YouTube Schöck France.

1 - Livre Blanc « Une enveloppe performante pour un bâtiment sain et économe » réalisé par le Groupe de Travail sur la Qualité de l’Enveloppe (GTQE) du Pôle Fibres-Énergivie en novembre 2018 avec les membres suivants : Alearisque, Etanco, Manaslu, Medieco, Groupement du Mur Manteau, Pouget Consultants, Schöck France, Syndicat National des Bardages et Vêtures Isolées (Snbvi), Pôle Fibres-Energivie.

Pour en savoir plus exit_to_app