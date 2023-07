La plateforme M18 FUEL™ MILWAUKEE® continue son développement avec une nouvelle scie circulaire plongeante 55 mm et la dernière génération de perceuse-visseuse, perceuse à percussion et visseuse à chocs

Plateforme M18™ : une gamme d’outils en évolution permanente pour répondre aux besoins des professionnels

La plateforme universelle M18™ MILWAUKEE®, constituée de plus de 255 outils, répond aux exigences d’autonomie, de performance et de durabilité des produits. Elle permet un gain de rapidité et de productivité sur les chantiers tout en apportant aux utilisateurs un confort extrême et une sécurité maximale.

Le concept unique de batterie universelle, compatible et rétrocompatible avec tous les outils M18™, offre aux professionnels la flexibilité de s’équiper en fonction de leurs besoins et selon l’évolution de leurs pratiques métiers.

Batteries REDLITHIUM-ION™ et REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™, des ampérages et puissances adaptés à tous les outils, y compris les plus énergivores

Les batteries 18V REDLITHIUM-ION™ sont disponibles en versions 2,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah et HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah, 5,5 Ah, 8,0 Ah et 12,0 Ah (nouvelles cellules REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ pour plus de puissance, plus d’autonomie et moins de surchauffe).

TECHNOLOGIE FUEL™, pour plus de performances, d’autonomie et une meilleure durabilité des outils

Les moteurs FUEL™ de nouvelle génération augmentent les performances, l’autonomie des machines et leur durabilité, grâce à la synergie des 3 technologies exclusives MILWAUKEE® : le moteur sans charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM-ION™ et la plateforme électronique intelligente REDLINK PLUS™.

Ainsi, le système M18 FUEL™ offre la meilleure technologie du marché pour protéger, gérer et délivrer la puissance nécessaire aux outils sans fil. Grâce au développement des moteurs FUEL™, les machines offrent une puissance et des performances comparables aux outils filaires ; des atouts majeurs qui répondent aux attentes et besoins des professionnels pour couvrir efficacement tous les travaux courants et répétitifs.

Scie plongeante 55 mm

M18 FUEL - M18 FPS55 Perceuse à percussion M18 FUEL

- M18 FPD3

Perceuse visseuse

M18 FUEL - M18 FDD3 Visseuse à chocs

M18 FUEL - M18 FID3

