Kiloutou et Milwaukee donnent naissance à KFleet

Ce mardi 17 mai, Kiloutou et Milwaukee annoncaient le lancement de KFleet. Basé sur le fleet management, ce système de location d’outils électroportatifs tend à simplifier la gestion administrative et logistique d’un tel matériel, chez les entreprises du BTP.

Non contente de proposer 250 000 matériels à la location, Kiloutou continue d’enrichir son offre. Dernière nouveauté révélée ce mardi 17 mai : KFleet, solution de gestion de flotte de matériels électroportatifs neufs, proposée en partenariat avec Milwaukee.

« Nous associer à Milwaukee, c’était jouer la carte de la confiance. Notre partenariat a démarré il y a près d’une dizaine d’années pour la location courte et moyenne durée. Nous avons toujours été satisfaits de la robustesse et de la qualité des produits. Finalement ce n’est qu’une histoire qui continue de s’écrire », explique Xavier Boulet, directeur Marketing France de Kiloutou.

Un système de location basé sur le fleet management

Le nouveau parc de matériel électroportatif KFleet repose sur le fleet management. Cette méthode de gestion consiste à gérer l’entretien et la logistique d’une flotte de véhicules ou de matériel, dans l’objectif d’assurer l’activité d’une entreprise.

KFleet permet donc de louer sur une période de 36 à 48 mois 600 solutions d'outillage (à batterie ou filaires). Une flotte de matériels qui s’accompagne de services comme la réparation en trois jours ouvrés, la garantie contre le vol ou le marquage individualisé des matériels.

Le système de location clé en main de Kiloutou tend à simplifier, chez la clientèle de professionnels, la gestion administrative des flottes. Concrètement, à la signature du contrat, les artisans et professionnels du BTP peuvent commander les outils dans une agence Kiloutou, avec une étiquette personnalisée et une formation sécurité et prise en main avant utilisation de la flotte.

Milwaukee a pour mission de gérer le parc d’outils via son site e-service. E-service comprenant l’offre SAV intégral en trois jours ouvrés et le remplacement des batteries et chargeurs en un jour ouvré.

Kiloutou, à son tour, traite la facturation mensuelle et assure la protection contre le vol, remplacement des outils inclus. Les agences du loueur servent également de point de collecte des batteries usagées.

Une fois le contrat terminé, les professionnels ont deux choix : soit celui de restituer le matériel en agence Kiloutou, soit reconduire le contrat, avec possiblement de nouveaux outils.



« Le fleet émane d’un réel besoin des clients qui recherchent plus de sérénité sur leurs chantiers. Avec ce système, ils peuvent se concentrer sur leur activité sans se soucier du reste ; ils maîtrisent mieux leurs coûts et accroissent leur productivité. Grâce à son réseau qui est parfaitement ancré sur le territoire, Kiloutou n’a eu finalement qu’à injecter notre compétence dans un modèle stable, où la demande est bien là ! Une belle collaboration main dans la main donc », conclut Olivier Biou, Directeur Prescription chez Milwaukee.

Virginie Kroun

Photo de Une : Twitter @kiloutou