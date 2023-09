La pompe à chaleur évolutive pense à l'avenir

D’excellentes performances énergétiques, un fonctionnement silencieux et plus écologique, un design sobre et élégant… ça vous dit ? La nouvelle génération de pompes à chaleur Viessmann regroupe tous ces avantages, et plus encore. Grâce au système complet incluant une pompe à chaleur Vitocal, des panneaux solaires photovoltaïques Vitovolt et un système de stockage d'électricité Vitocharge, préparez votre maison pour l’avenir !

Rendez votre maison évolutive

Pour cela, vous n'avez besoin que d'un seul système, provenant d’un seul fournisseur : Viessmann. La garantie d’un fonctionnement optimal.

Mise en réseau des différents équipements sous forme de solution intégrée.

Régulation du système énergétique via une application mobile et mise en lien avec d’autres appareils et services numériques.

Optimisation des flux d’énergie et donc de la consommation d’énergie.

Extension du système selon vos besoins grâce à de nouveaux composants : par exemple panneaux photovoltaïques ou borne de recharge automobile.

Des composants parfaitement adaptés les uns aux autres

1 - Pompe à chaleur Vitocal 250-A : Fiable, compacte et plus respectueuse de l’environnement, elle permet d'utiliser la chaleur ambiante de manière particulièrement efficace pour le chauffage et le rafraîchissement.

2 - Système de stockage d’électricité Vitocharge VX3 : Il peut être intégré sans problème dans le système énergétique Viessmann.

3 - Station de recharge pour véhicule électrique : Elle s'intègre tout aussi facilement dans le système énergétique. La voiture peut ainsi être rechargée confortablement à la maison.

4 - Panneaux solaires photovoltaïques Vitovolt 300 : Ils contribuent à la protection du climat. Ils permettent également de réduire les dépenses énergétiques et la dépendance vis-à-vis des fournisseurs d’électricité.

La gestion de l'énergie, c’est dans la poche !

Grâce à l'application gratuite ViCare de Viessmann, votre smartphone est au centre de la commande intelligente et du pilotage à distance de votre système énergétique complet. Vous disposez ainsi de toutes les informations rapidement et de manière claire.

La nouvelle génération de pompes à chaleur Viessmann

Vitocal 250-A, pompe à chaleur flexible pour le neuf et la rénovation :

Un fluide frigorigène naturel R290 (propane), plus respectueux de l'environnement.

Un fonctionnement ultra-silencieux.

Des coûts d'exploitation réduits grâce à une efficacité élevée (COP jusqu'à 5,3).

Jusqu'à 50% d'encombrement en moins par rapport aux modèles comparables.

Une utilisation simple via l'application ViCare.

Et si vous souhaitez compléter au lieu de remplacer, optez pour les pompes à chaleur hybrides de Viessmann qui pourront soutenir votre système de chauffage existant ! La fonctionnalité Eco Select déterminera automatiquement le mode de chauffage le plus efficace, pour vous permettre de réaliser des économies.

Pourquoi opter pour une solution Viessmann ?

Viessmann est l'un des leaders internationaux dans le domaine des systèmes de chauffage et propose, grâce à son offre complète pour tous les domaines d'application et toutes les sources d'énergie, des solutions personnalisées. En tant que pionnier de l'environnement, l'entreprise fournit depuis des décennies, des systèmes de chauffage et de rafraîchissement particulièrement efficaces et plus respectueux de l’environnement.

Pour en savoir plus exit_to_app