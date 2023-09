Les solutions innovantes Isover et Placo® pour les bâtiments tertiaires

Les plafonds disposent désormais d’un bord chanfreiné garantissant une facilité de pose (10% de temps gagné vs un bord droit) et une diminution de la consommation d’enduit Rigitone ® Mix (entre 20 et 30% d’enduit en moins vs le bord droit).

