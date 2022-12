La production et la composition du verre plat Vidéo | 01.12.22

La production industrielle de verre plat emploie en France des milliers de personnes et génère un matériau indispensable à la qualité de vie dans les bâtiments : le vitrage. En effet, à lui seul, il protège du vent, de la pluie, du froid, du chaud et même sécurise contre les incendies ou les effractions. Sans les vitres, nous vivrions dans des endroits exempts de lumière naturelle, indispensable à notre santé et à notre bien-être. Malgré que le verre plat, à ne pas confondre avec le verre qui sert de contenant à nos boissons quotidiennes, soit présent partout autour de nous, savez-vous de quoi il est fait, où et comment il est produit ?