Un vitrage autonettoyant efficace

Le Planibel Easy est dôté d’un revêtement spécial qui détruit les salissures organiques et permet à la pluie ou à un jet d’eau de les faire disparaître. Hautement résistant à la pollution et aux agents chimiques, le verre Planibel Easy est aussi trempable thermiquement pour les endroits soumis à une forte chaleur.

Conçu de manière à maintenir propre les zones difficiles à nettoyer, le produit Planibel Easy est muni d’une couche pyrolytique, activée par photocatalyse lors du rayonnement UV sur celle-ci, accélérant la destruction des particules organiques et le nettoyage uniforme du verre lors des épisodes de pluie.

Ce verre ne se distingue pas d’un verre ordinaire et laisse entrer un maximum de lumière naturelle dans une pièce. Ce verre spécial à couche d’oxydes métalliques transparents ne modifie pas les performances thermiques des vitrages isolants. Les valeurs de transmission lumineuse et de facteur solaire peuvent différer par rapport à un vitrage standard. Notre outil gratuit en ligne AGC Glass Configurator vous permet d’éditer des fiches de performances des vitrages en quelques clics.

Testé et certifié par le laboratoire du Fraunhofer Institute for Surface Engineering and Thin Films IST pour ses propriétés antisalissures et son nettoyage aisé, sa durée de stockage en atelier est, de plus, illimitée. Planibel Easy est également disponible sur verre bleuté Planibel Dark Blue, ce qui lui confère des propriétés supplémentaires de protection contre la chaleur.

Le Planibel Easy s’installe parfaitement dans les zones difficiles à nettoyer telles que les verrières, les fenêtres, vérandas, jardins d’hiver et les grandes baies vitrées, difficiles à nettoyer manuellement.

Hautement résistant, le verre Planibel Easy peut être trempé thermiquement et assemblé en double ou triple vitrage isolant. Sur verre coloré légèrement bleuté – Planibel Easy Blue- il a l’avantage d’offrir aussi une protection solaire et une diminution de l’éblouissement par la lumière, très utiles en fenêtre de toiture ou de véranda :

*verre extérieur = Planibel Easy Clear ou Easy Blue

TL = Transmission Lumineuse

FS = Facteur Solaire (chaleur entrante)

Le Planibel Easy est disponible en deux versions :

Planibel Easy Blue pour un vitrage bleuté

Planibel Easy Clear pour un vitrage neutre

Ce matériau est parfaitement recyclable. AGC propose un service de récupération des vitrages en déconstruction. Consultez-nous pour en savoir plus.

