La REP Bâtiment : ça fonctionne !

Un réseau dense de 4 000 points de reprise gratuite de déchets inertes

Ecominéro est sous contrat avec 914 opérateurs de déchets formant un réseau de 4 000 points de reprise de déchets sur l’ensemble du territoire national, y compris en outre-mer.

Le maillage de points de reprise déployé par Ecominéro vise à fournir un service de proximité pour les artisans et professionnels du bâtiment, soit une durée de trajet de 15 minutes au maximum pour les artisans, 45 minutes pour les entreprises de déconstruction.

Une collecte de 9,8 millions de tonnes de déchets inertes et un excellent taux de recyclage de + 92%

En 2024, Ecominéro et ses partenaires de collecte ont permis de traiter 9,8 millions de déchets inertes provenant de + de 25 000 chantiers au bénéfice des artisans et professionnels du bâtiment, et des particuliers. Ces 9,8 millions de tonnes de déchets inertes ont fait l’objet d’un recyclage pour + de 92 % (pour un objectif initial de 35 %).

Une action volontariste pour favoriser le réemploi des matériaux de construction

Ecominéro a poursuivi son action forte et volontariste pour faire progresser le réemploi et la réutilisation des matériaux de construction. En 2024, l’éco-organisme a joué pleinement son rôle d’accélérateur des transitions grâce à 4 appels à projets, ayant permis de soutenir techniquement et financièrement 79 entreprises et chantiers innovants pour la seconde vie des matériaux. Ce sont déjà + de 23 000 tonnes de matériaux qui ont pu être réemployées ou réutilisées sur l’ensemble du territoire national, y compris en outre-mer.

Accéler l'économie circulaire dans le bâtiment en 2025

Ecominéro poursuit son engagement pour porter l’économie circulaire en finançant les filières de réemploi et de recyclage avec un accompagnement autour de deux axes prioritaires :

Favoriser l’éco-conception des matériaux de construction avec la mise en place de plans de prévention.

avec la mise en place de plans de prévention. Innover pour diversifier les voies de recyclage et les débouchés des matières premières secondaires en finançant des travaux de recherche en lien avec les besoins et les contraintes réels des industriels.

