Grâce à son plan d'action lancé début 2024, Écominéro a soutenu le réemploi de 23 000 tonnes de matériaux sur 70 chantiers. L’éco-organisme vise désormais à massifier et industrialiser ces pratiques.

Lors de son premier évènement dédié à l’économie circulaire, REinventons, l’éco-organisme Écominéro a dévoilé un bilan de ses actions, avec 70 projets soutenus et 23 000 tonnes de matériaux réemployés en 2024.

En 2021, moins de 1 % des produits de construction étaient réemployés

En 2021, moins de 1 % des produits de construction étaient réemployés, selon l’Ademe. Pour inverser cette tendance, Écominéro vise à atteindre 5 % des matériaux inertes réemployés ou réutilisés d’ici 2028. Pierres, briques, tuiles, béton ou encore carrelages figurent parmi les matériaux concernés.

En 2024, grâce à quatre appels à projets, Écominéro a soutenu 70 initiatives à travers la France, mobilisant un financement global de 1,3 million d’euros. Dix projets ont permis de réaliser des diagnostics sur les matériaux réemployables avant la déconstruction. Trente-six chantiers, souvent en partenariat avec Écomaison, ont intégré des pratiques de réemploi directement sur site.

Quinze études de faisabilité ont été soutenues pour développer des infrastructures comme des matériauxthèques ou des ateliers de reconditionnement. Enfin, dix structures ont bénéficié d’un accompagnement pluriannuel pour pérenniser leurs activités, avec un soutien financier sur trois ans.

« En 2025, nous franchirons une nouvelle étape en intensifiant nos actions, grâce à des outils concrets et une approche collaborative visant à massifier le réemploi et la réutilisation des produits et matériaux de construction », souligne François Demeure Dit Latte, directeur général d'Écominéro.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock