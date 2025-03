Ecominéro reconduit ses appels à projet réemploi en 2025 !

En 2024, Ecominéro s’est positionné comme un des accélérateur des transitions dans le bâtiment grâce à ses 4 appels à projets. Ces derniers ont permis de soutenir techniquement et financièrement 79 entreprises et chantiers : plus de 23 000 tonnes de matériaux ont pu être réemployées ou réutilisées.

Ecominéro, accélérateur du réemploi dans le bâtiment L’éco-organisme, depuis l’automne 2023, déploie son plan d’actions en faveur du réemploi articulé autour de 5 axes stratégiques : Promouvoir le réemploi et la réutilisation

Accompagner les chantiers

Renforcer l’offre de produits et matériaux réemployés

Stimuler la demande de produits et matériaux

Engager les metteurs en marché L’objectif est de porter cette pratique à 5% d’ici à 2028, avec notamment des appels à projets. Les appels à projets réemploi d’Ecominéro En 2024 Ecominéro lançait ses premiers appels à projets réemploi. En 2025, l’éco-organisme ambitionne d’accompagner 100 chantiers en relançant ses 4 appels à projets : Les diagnostics PEMD - ressources - réemploi afin d’accompagner les opérations de déconstruction, réhabilitation ou rénovation - candidatures ouvertes.

afin d’accompagner les opérations de déconstruction, réhabilitation ou rénovation - candidatures ouvertes. L’ accompagnement des chantiers pour soutenir les expérimentations de diverses natures (déconstruction, rénovation, réhabilitation…) en collaboration avec Ecomaison - candidatures ouvertes.

pour soutenir les expérimentations de diverses natures (déconstruction, rénovation, réhabilitation…) en collaboration avec Ecomaison - candidatures ouvertes. Les études de faisabilité pour de nouvelles activités de réemploi et de réutilisation dont l’objectif est de soutenir et d’encourager leur implantation - candidatures ouvertes.

dont l’objectif est de soutenir et d’encourager leur implantation - candidatures ouvertes. L’accompagnement pluriannuel des activités de réemploi et réutilisation via un soutien financier - ouverture des candidatures en mai 2025. « Réemploi » de quoi parle-t-on ? L’objectif du réemploi est de donner une seconde vie au produit ou matériau de construction inerte : dans son cycle de vie il ne devient à aucun moment déchet et son usage reste identique à celui pour lequel il a été conçu ; contrairement à la réutilisation qui admet un changement d’usage du produit ou matériau. Vous souhaitez en savoir plus sur le réemploi ou bien candidater à l’un des appels à projets d’Ecominéro ? Rendez-vous sur le site ecominero.fr. Pour en savoir plus exit_to_app