La solution efficace pour la requalification et la reconversion des piscines existantes

Depuis quelque temps, nous assistons à une expansion croissante de structures destinées aux soins et au bien-être de la personne, de spas et parcs aquatiques, où la piscine joue un rôle fondamental. Des critères architecturaux mais également fonctionnels et de sécurité, confèrent aux piscines des géométries très complexes, avec de fréquents changements de forme et de profondeur.



Le Système Atlantis de Daliform Group est la solution idéale pour la requalification et la reconversion des piscines publiques et privées, lorsqu'il est nécessaire de réduire leur profondeur ou leur pente, ou lorsqu'il est nécessaire de changer d'utilisation.

Grâce à son utilisation flexible, rapide et économique, son utilisation peut facilement satisfaire même les projets les plus complexes.

Face à la nécessité de rénover une piscine (également entièrement à l'intérieur d'une piscine existante) pour des raisons esthétiques, fonctionnelles et de sécurité, Atlantis est le système idéal pour diminuer la profondeur du fond, mettre à niveau ou créer des surfaces inclinées, mettre à niveau ou créer des surfaces à plusieurs niveaux (terrasses).

Grâce aux tuyaux élévateurs, fournis sur mesure, il est possible de réaliser des surfaces inclinées à pente variable d'une hauteur maximum de 300 cm.

La possibilité de définir la hauteur du tube élévateur au centimètre permet également de réaliser facilement des interventions en partant de surfaces d'appui à inclinaisons diverses, avec des économies considérables en termes de temps et d'argent.

Étude de cas : rénovation d'une piscine municipale

Le cas étudié ici concerne une piscine municipale pour laquelle est apparue la nécessité de créer une zone baignade pour les enfants présentant diverses contraintes de sécurité. La piscine existante était très profonde constituant le principal problème à résoudre.

Le Système Atlantis a permis de relever le fond de la piscine pour créer un fond en pente douce. L'espace sous le coffrage Atlantis a été utilisé pour l'installation des circuits utilitaires. Les tuyaux en PVC utilisés dans le Système Atlantis ont été découpés sur mesure de façon à surélever le nouveau fond en béton. L'enrobage devait être d'épaisseur identique. Les coffrages ont été façonnés de façon à correspondre aux parois incurvées de la piscine.

Ce projet démontre la flexibilité et la variété d'utilisation du Système Atlantis. Le principal avantage pour le propriétaire de la piscine est le caractère économique du Système Atlantis dans le cadre de rénovation de piscines.