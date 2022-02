webersys aqua stop, la solution de douche à l’italienne optimisée ! Communiqué | 03.02.22

Partager sur :

La nouveauté webersys aqua stop est la solution 2 en 1 : SPEC et SEL, pour vos travaux de douche à l’italienne. Avec webersys aqua stop, c’est un seul un seul et même produit pour le sol et le mur. C’est également une consommation optimisée pour chaque emploi : 1 kg/m² au sol et 800 g/m² au mur. 1 produit utilisé = moins de consommation ! Un projet de douche à l’italienne, pensez au webersys aqua stop !